金融營業稅降到多少？金管會彭金隆首表態 最好降到2%

金融營業稅5%將在今年底落日，金融業極力爭取調降，金管會主委彭金隆22日首度表態，其中2%、約2100億元撥入金融特別準備金部分，希望可以取消，至少降到3%，但最好是回到2014年2%的水準，最終還是要尊重財政部決定。

目前金融營業稅5%部分，3%是撥入國庫、2%是撥入準備金，其中2%已累積2100億元。

彭金隆說，這2%、過去提存2100億元撥入金融特別準備金部分，希望可以繼續放在存保以處理問題金融業，但因金融業沒有進項稅額，稅負相較其他國家是偏高，國際競爭力來看，希望可以調降，從目前5%調降到3%。

但金管會前主委黃天牧是希望可以回到2014年2%水準，彭金隆會跟進嗎？彭金隆說，2%有關金管會部分，希望可以取消，已經累積2100億元準備金雖不再累積，也可繼續留存。

但基於國際競爭力，他說最好金融營業稅可以回到2014年2%水準，最終還是要尊重財政部。

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