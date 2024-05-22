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FED 利率政策再轉鴿 擇機布局債市「投資等級債」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會（Fed）最新利率決策續唱「鴿」聲，宣布利率連六凍，主席也直言下一步行動不太可能是升息，淡化了市場對停滯性通膨疑慮，最新公布的經濟和消費者數據也意外恢復平衡，4月非農就業人數增加17.5萬人，呈六個月來最小增量，顯現就業市場降溫訊號，市場預估降息機會再浮現，惟當前通膨降溫速度及力道不如預期，利率持續維持高檔，聯準會後續動向呈現多變，因此，展望美國、歐洲等個別投資市場，國泰證券仍保持中立保守看法。

隨著聯準會於「鴿」、「鷹」間曖昧不明，股市高檔震盪，國泰證券建議投資人做好股債配置；綜觀債市變化，國泰證券認為，因企業信用體質顯著改善，「投資等級債」依舊延續近三年來的升評趨勢，信用利差持續收窄至十年平均以下，投資人可把握利率走揚之際所浮現的投資機會；以股市來說，深入個別產業發展，伴隨美股第一季財報季即將步入尾聲，建議投資人可回歸觀察企業獲利基本面，超級財報周效應有望繼續催動金融市場，標普500企業獲利在第一季預估仍較去年同期成長，其中包括「科技」、「通訊服務」和「公用事業」的獲利皆有機會成長超過2成，另外，以美股科技七雄而言，其財報表現大多優於預期，加上輝達也將於5月底揭露財報，市場持續關注輝達所釋出AI發展前景及展望，後續效應值得投資人留意。

不僅美國通膨數據膠著，全球區域性地緣政治風險也未曾停歇，除了正在進行中的烏俄戰事和以哈衝突，伊朗與以色列緊張局勢也引發避險情緒，「黃金」成為投資人國際局勢動盪時期的保值避險工具，國際金價也因而持續走高，國泰證券觀察，金價漲勢主要是由中國央行和亞洲零售買盤貢獻，外資分析報告也持續上調黃金目標價，尤其國際金價和金礦類股行情呈高度相關，金礦類股存在落後補漲的可能性，因此，國泰證券樂觀看待「黃金」及「原油」市場未來走勢，投資人不妨列入觀察名單之中。

國泰證券提醒，面對當前動盪的國際金融局勢以及地緣政治風險，投資人需保持謹慎之心，無論是追隨強勢標的，或是逢低加碼表現落後的產業類股，需留意整體總經走勢和各國央行的政策轉變，因應市場環境調整自身股債配置，同時定期檢視風險、調整投資組合，一步步打造穩健的投資藍圖。

國泰 美國聯準會

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