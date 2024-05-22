降息預期帶動樂觀情緒 持續加碼股票 看好高品質債

聯準會主席鮑爾表示近期通膨數據好壞參半，重申下一步不太可能是升息，惟利率可能保持在高位更長時間，談話內容與5月FOMC會議無異，市場鬆口氣，美股四大指數齊揚。綜合彭博資訊等外電新聞援引五月份美銀美林經理人調查報告顯示，受訪經理人的樂觀情緒達到2021年11月以來的高點，主要受到降息預期所激勵，而非企業獲利所帶動。8成經理人預期下半年將啟動降息且預估未來一年降息2次以上，並認為未來一年經濟不會陷入衰退，因此持續加碼股票。除了美股之外，經理人持續看好日股及歐股，且仍認為價值股表現將優於成長股，但大型股表現將優於小型股。此外，有超過5成的經理人表示財政政策「刺激過度」，顯示政府支出所帶來的「順風」已達到高峰。

本月份經理人的股票配置由淨34%加碼持續上升至淨41%加碼，對美股及科技股分別攀升至淨12%及淨25%的加碼，對日股及歐股則分別有淨20%及淨18%的加碼，對銀行股維持淨5%加碼。此外，經理人對債券配置上升7%，而對高品質債的看好度較上月有所提升。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技。

就風險面而言，本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及經濟硬著陸。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，看多美元則擠下放空中國股票居次。

富蘭克林證券投顧認為，投資人對聯準會的降息預期隨著經濟數字強弱而擺動，展望在等待聯準會降息的更多訊號時期，市場調整預期而引發的波動難免。建議採取股債兼備、區域及類股多元分散的配置策略穩中求進。根據芝商所FedWatch數據顯示，預期首次降息時點為9月，隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也減輕，預計年內可望降息兩次。建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益策略。股票方面，全球主要股市本波反彈後已重新站回各期均線之上，即將挑戰歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，尤其近期盤面呈現健康的類股和區域輪動，有助多頭行情走得更加長遠，建議投資人採取多元布局策略，以逸待勞避免落入顧此失彼的狀況，建議採取創新成長(科技/生技)、淨零轉型(基礎建設/公用事業/氣候變遷)，並且藉由日本及/印度股市增加投資組合的地域分散性。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，相信生成式AI有潛力增強所有商業領域的各種形式創意和知識工作，並在第四次工業革命中釋放創新週期。對於尋求參與生成式AI的投資人，可參考一些關鍵因素：(1)資料為王：能存取獨特、大型、複合資料集的公司將擁有優勢。(2)模型建置成本高：擁有財力和必要運算能力來使用AI的公司將脫穎而出。(3)AI人才取得：擁有強大團隊的公司將在開發和部署生成式AI解決方案上享有顯著優勢。(4)提供價值：那些能創造出無縫用戶體驗以推動新營收或生產力來源的公司將贏得這場持久戰。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，整體而言美國經濟仍屬強韌，因此支持聯準會不需要急於降息，不過利率維持於偏高水位對投資不全然是壞事，尤其是對追求收益的投資人而言，反而是增添了投資機會，現今不需要承擔非投資級債的高風險便已可收取4%~5%的公債收益。而近期在市場調整利率預期之際波動加大，正提供了基金很好的伺機進場機會；此外，在利率居高的環境下，一些企業開始評估以發行混合性證券，例如可轉換特別股，做為增加資本的工具，藉由提供參與股票增值的機會降低固定利率支息的成本，這也將是本基金未來將會持續留意的投資區塊

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%~4.75%區間。目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持以因應。

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