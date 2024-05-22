開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

儘管美國法院放行比特幣投資，之後美國證管會也宣布開放多檔當地比特幣ETF的交易買賣，但金管會先前持保留態度，立委葛如鈞指出，1月時證期局先是發文要券商複委託對於比特幣ETF僅能「只出不進」，詢問金管會能否開放複委託投資比特幣現貨ETF。

對此，彭金隆答詢時透露，4月22日券商公會已提出建議方案，同時根據券商公會研究結果，南韓及日本沒有開放，新加坡、泰國、香港則有開放，他也表示，券商公會建議開放的同時，也建議二個配套措施，一是開放專業投資人，而非直接開放民眾，另一則是投資人要簽風險預告書。

證期局長張振山表示，的確有業者提出想發行比特幣ETF；對此葛如鈞則強調，不只開放法人，金管會應該要開放一般民眾也能投資比特幣現貨ETF，否則，現在民眾想投資，反而要透過海外券商來買，而很多海外券商不見得合乎金管會規定，況且，民眾向海外券商下單，很多權益無法得到保護，若和海外券商有投資糾紛，甚至是掉入詐騙陷阱，不如直接讓民眾能向國內券商下單。

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