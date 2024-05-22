快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。路透
市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。路透

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

儘管美國法院放行比特幣投資，之後美國證管會也宣布開放多檔當地比特幣ETF的交易買賣，但金管會先前持保留態度，立委葛如鈞指出，1月時證期局先是發文要券商複委託對於比特幣ETF僅能「只出不進」，詢問金管會能否開放複委託投資比特幣現貨ETF。

對此，彭金隆答詢時透露，4月22日券商公會已提出建議方案，同時根據券商公會研究結果，南韓及日本沒有開放，新加坡、泰國、香港則有開放，他也表示，券商公會建議開放的同時，也建議二個配套措施，一是開放專業投資人，而非直接開放民眾，另一則是投資人要簽風險預告書。

證期局長張振山表示，的確有業者提出想發行比特幣ETF；對此葛如鈞則強調，不只開放法人，金管會應該要開放一般民眾也能投資比特幣現貨ETF，否則，現在民眾想投資，反而要透過海外券商來買，而很多海外券商不見得合乎金管會規定，況且，民眾向海外券商下單，很多權益無法得到保護，若和海外券商有投資糾紛，甚至是掉入詐騙陷阱，不如直接讓民眾能向國內券商下單。

ETF 比特幣

延伸閱讀

台灣設計已死？立委爆巴奧台灣館主視覺疑抄襲Apple

部會聯防阻詐 彭金隆：虛擬資產專法架構最快9月出爐

彭金隆盼當沖降稅再延五年 但立委質疑此制度是「割韭菜」

解決壽險新制接軌問題 彭金隆：事緩則圓 會「穩健務實」解決

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22日提出建議方案，希望能以二個前提進行開放，其一是先從專業投資人，所謂的專業投資人包括法人，或是資產超過3千萬的自然人，另一則是投資人在進行複委託之前，必須要簽風險預告書。他也表示，是否開放，預計今年底之前決定。

金融營業稅降到多少？金管會彭金隆首表態 最好降到2%

金融營業稅5%將在今年底落日，金融業極力爭取調降，金管會主委彭金隆22日首度表態，其中2%、約2100億元撥入金融特別準...

合庫創投投資英國新創 英駐台代表盼深化經貿關係

英國在台辦事處今天與合庫創投簽署合作備忘錄，合庫創投將注資1000萬英鎊投資英國新創。英國駐台代表鄧元翰表示，英台科技產...

降息預期帶動樂觀情緒 持續加碼股票 看好高品質債

聯準會主席鮑爾表示近期通膨數據好壞參半，重申下一步不太可能是升息，惟利率可能保持在高位更長時間，談話內容與5月FOMC會...

新壽、三商壽 RBC 未達標 金管會要求5月24日前提改善計畫

壽險業2023年底資本適足率（RBC）剩新光人壽、三商美邦人壽未達法定200％標準，新光人壽176.37％、三商美邦人壽...

元大股期講座揭未來趨勢 掀報名熱潮

美國聯準會(Fed)降息時間未定，儘管如此，國內大盤繼續上攻，帶動台股整體走勢呈現量價齊揚，其中以金融、航運與電子三大類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。