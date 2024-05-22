合庫創投投資英國新創 英駐台代表盼深化經貿關係

英國在台辦事處今天與合庫創投簽署合作備忘錄，合庫創投將注資1000萬英鎊投資英國新創。英國駐台代表鄧元翰表示，英台科技產業有合作潛力，台灣為全球先進製造領導者，創新專業也可強化英國在人工智慧等領域的優勢，期待英台經貿關係更上層樓。

英國在台辦事處今天在台北與合作金庫創業投資股份有限公司（合庫創投）簽署新創投資合作備忘錄，合庫創投將陸續注資1000萬英鎊投資英國新創企業。

簽署儀式由英國在台辦事處代表鄧元翰（JohnDennis）與合庫創投董事長袁中越簽署，英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）與合庫金控董事長董瑞斌到場見證。

鄧元翰致詞說，簽署這項備忘錄是個振奮人心的里程碑，英國與台灣的貿易關係愈來愈緊密，台英雙邊也在去年完成簽署「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership，ETP），聚焦數位貿易、能源與淨零領域，相信在此基礎上，英台經貿關係將更上層樓。

鄧元翰說，英國擁有許多優秀的新創產業，英國與台灣的科技產業具有令人振奮的合作潛力，台灣為全球先進製造領導者，不僅有資本投入英國科技產業，在創新方面的專業也可直接強化英國在人工智慧、晶片設計和機器人等領域的優勢。合作備忘錄可推動許多成功且具創新力的英國新創公司成長，並鞏固台英科技產業之間的密切關係。

正在台灣訪問的英國對台貿易特使福克納勛爵表示，英國在技術、人才和研發方面擁有國際領導地位，未來將扮演歐洲創新關鍵領導角色，非常高興有機會見證具里程碑意義的備忘錄簽署儀式，為英國和台灣的創投投資開啟新的篇章。

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