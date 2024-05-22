快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

合庫創投投資英國新創 英駐台代表盼深化經貿關係

中央社／ 台北22日電
英國駐台代表鄧元翰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
英國駐台代表鄧元翰。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

英國在台辦事處今天與合庫創投簽署合作備忘錄，合庫創投將注資1000萬英鎊投資英國新創。英國駐台代表鄧元翰表示，英台科技產業有合作潛力，台灣為全球先進製造領導者，創新專業也可強化英國在人工智慧等領域的優勢，期待英台經貿關係更上層樓。

英國在台辦事處今天在台北與合作金庫創業投資股份有限公司（合庫創投）簽署新創投資合作備忘錄，合庫創投將陸續注資1000萬英鎊投資英國新創企業。

簽署儀式由英國在台辦事處代表鄧元翰（JohnDennis）與合庫創投董事長袁中越簽署，英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）與合庫金控董事長董瑞斌到場見證。

鄧元翰致詞說，簽署這項備忘錄是個振奮人心的里程碑，英國與台灣的貿易關係愈來愈緊密，台英雙邊也在去年完成簽署「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership，ETP），聚焦數位貿易、能源與淨零領域，相信在此基礎上，英台經貿關係將更上層樓。

鄧元翰說，英國擁有許多優秀的新創產業，英國與台灣的科技產業具有令人振奮的合作潛力，台灣為全球先進製造領導者，不僅有資本投入英國科技產業，在創新方面的專業也可直接強化英國在人工智慧、晶片設計和機器人等領域的優勢。合作備忘錄可推動許多成功且具創新力的英國新創公司成長，並鞏固台英科技產業之間的密切關係。

正在台灣訪問的英國對台貿易特使福克納勛爵表示，英國在技術、人才和研發方面擁有國際領導地位，未來將扮演歐洲創新關鍵領導角色，非常高興有機會見證具里程碑意義的備忘錄簽署儀式，為英國和台灣的創投投資開啟新的篇章。

英國 領導者

延伸閱讀

新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 ！死者身分曝 131名乘客已轉抵星國

英國會議員羅根等出席賴就職 陸駐英使館批：粗暴干涉內政

「奇美博物館」初創竟在辦公大樓裡！創辦人許文龍為圓夢出資20億奔走一生

英國退役軍人被控為港府情蒐 警方：已於19日身亡

相關新聞

開放複委託買進比特幣 彭金隆透露先開放法人且簽風險預告書

市場熱議多時的比特幣ETF（指數型股票基金）複委託投資，可望開放。金管會主委彭金隆今日在備詢時透露，券商公會已在4月22...

部會聯防阻詐 彭金隆：虛擬資產專法架構最快9月出爐

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時表示，虛擬資產專法現在已委外研究，最快9月結果將出爐，屆時專法的架構也會出爐。彭金隆...

金融營業稅降到多少？金管會彭金隆首表態 最好降到2%

金融營業稅5%將在今年底落日，金融業極力爭取調降，金管會主委彭金隆22日首度表態，其中2%、約2100億元撥入金融特別準...

合庫創投投資英國新創 英駐台代表盼深化經貿關係

英國在台辦事處今天與合庫創投簽署合作備忘錄，合庫創投將注資1000萬英鎊投資英國新創。英國駐台代表鄧元翰表示，英台科技產...

降息預期帶動樂觀情緒 持續加碼股票 看好高品質債

聯準會主席鮑爾表示近期通膨數據好壞參半，重申下一步不太可能是升息，惟利率可能保持在高位更長時間，談話內容與5月FOMC會...

新壽、三商壽 RBC 未達標 金管會要求5月24日前提改善計畫

壽險業2023年底資本適足率（RBC）剩新光人壽、三商美邦人壽未達法定200％標準，新光人壽176.37％、三商美邦人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。