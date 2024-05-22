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新壽、三商壽 RBC 未達標 金管會要求5月24日前提改善計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新任金管會主委彭金隆。記者戴玉翔／攝影
新任金管會主委彭金隆。記者戴玉翔／攝影

壽險業2023年底資本適足率（RBC）剩新光人壽三商美邦人壽未達法定200％標準，新光人壽176.37％、三商美邦人壽111.09％，對此，金管會依法規定令公司5月24日之前需提出增資、財務或業務改善計畫。

金管會主委彭金隆22日率各局局長赴立法院財委會進行業務報告，立委李坤城關注新光人壽、三商美邦人壽資本適足率未達標議題，並提問6月底時，兩家壽險公司能否達到法定標準？

對此，保險局長施瓊華指出，金管會已經在4月發函給新光人壽，請公司在5月24日之前需提出增資、財務或業務改善計畫，當報告來了之後，會評估後續進度。希望他們能提出可行的方案能夠改善RBC，盡速回到法定標準。改善計畫可能會包含增資、發債以及財務結構調整等財業務改善方案。

李坤城追問，能否在3個月內達標？施瓊華表示，這要看公司提出的項目是什麼，現金增資的部分，有一些已經在做了，有一些會到下半年再進行，另外，新光的以其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元已經於上半年完成，但還是不夠，所以還需要再提，新光人壽接下來還要發債，預計6月底55億元發債金額可到位，下半年還有現金增資規劃，至於最後能否達標，這部分要看RBC狀況要進行評估試算。

據了解，新光人壽今年以子公司上繳盈餘對新壽增資70億元， 新壽也將發行80億元次順位債，加上3月董事會通過125億元現金增資案，加起來達275億元。三商美邦人壽已於3月董事會通過各項籌資規劃。除再次通過普通股現增案，董事會亦決議擬以公開募集方式發行10年期累積次順位普通公司債，上限50億元，得採一次或分次發行，發行期間為10年。

三商美邦人壽 增資 新光人壽

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