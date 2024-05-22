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元大股期講座揭未來趨勢 掀報名熱潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨2024股期投資論壇，湧進報名熱潮。(元大期貨/提供)
元大期貨2024股期投資論壇，湧進報名熱潮。(元大期貨/提供)

美國聯準會(Fed)降息時間未定，儘管如此，國內大盤繼續上攻，帶動台股整體走勢呈現量價齊揚，其中以金融、航運與電子三大類股動能強勁，與證券市場高度連結之股票期貨商品成為交易人投資利器之一。隨著投資人期待6至8月除權息旺季到來，元大期貨（6023）身為台灣期貨業的領導者，看準市場熱絡，6月1日將推出「元大登峰造期 股期在元大」行銷活動，為協助交易人完整掌握股票期貨交易資訊，元大期貨全新上線「股期在元大 元大選股期」專區，首先在焦點股期動態，揭露盤中熱門股期動態，以及第一手研究資訊。「股期盤中力道」分析，提供投資人買賣力道的參考；而「股期優勢」、「平台交易」及「股期QA」，讓交易人更加了解股期交易的優勢等資訊，透過此一專區，讓股期交易輕鬆上手。

元大期貨在除權息之際，積極提供有深度的市場交易趨勢，結合元大期貨、元大投顧分析師們作為主講人，舉辦全台五場免費股期投資論壇。由台北場率先開跑，於5月30日犇亞會議中心舉行，新竹、台中、台南和高雄場次也將從6月4日起陸續展開，為更多地區的交易人提供參與機會。這次論壇將聚焦下半年熱門產業趨勢，專業分析師分享其獨到的分析方法找出潛力股；關切經濟動向，提供投資者對不同區域的洞察，並指引如何善用股期交易特性，在市場中脫穎而出助力更精準的資產配置。

報名網站上線後，湧入大批人潮報名，顯示市場高度關注股票期貨商品的潛在機會，同時也代表對於元大期貨作為業界領導者的信任和期待。無論您是新手還是經驗豐富的交易者，相信都能從中獲益匪淺，不僅能夠提升交易技巧，對於決策上更具信心，這場價值滿分的論壇絕對是不容錯過的機會。

詳細報名資訊請參考連結：https://www.yuantafutures.com.tw/2024StockFuture_seminar

元大 期貨交易

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