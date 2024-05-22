搶 AI 財！主動型科技基金駕馭波動風險且有利整體報酬

輝達財報將於美國時間5月22日盤後公布，市場除了關注財報及未來展望外，隨著COMPUTEX台北國際電腦展將於6月4日登場，輝達、AMD、Intel等科技巨頭CEO都將出席並有主題演講，預期AI科技相關族群，特別是台廠供應鏈將再次成為市場焦點，近年AI趨勢帶動台股科技業成長，台廠供應鏈成長力道強勁，台股主動式基金成為不少股民及投資小白心目中的投資首選，投資人可把握市場低點加碼及定期定額布局台股主動型科技基金。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，單從績效來看，ETF表現的確不俗，無論是1年還是10年以上績效，ETF與主動式基金差異不大，表現可說是伯仲之間，但進一步分析會發現，台股主動式基金不同績效族群的差異極大，若是只看整體平均，績效很容易被排名靠後的基金拖累而出現偏誤。精確來說，前1/4台股主動式基金平均績效是後1/4台股主動式基金平均績效的2~3倍，無論是一年的短期還是15年的長期，甚至近三年績效更是差到七倍之多；若是與ETF做比較，前1/4的台股主動式基金平均績效更是完勝ETF。之所以主動型基金能夠完勝ETF的原因來自於：基本面研究創造出的「超額報酬」(alpha)。站在投資台股的立場，長期累積超額報酬才是賺大錢、累積財富的根本；另外站在長期投資的立場，選擇一檔出色的，具備超額報酬機會的主動式台股基金，反而比ETF更適合做作為長期定期定額及存股的首選。

要如何才能找到前1/4的主動式基金，張繼文指出關鍵在於：穩定的操盤團隊、夠大的基金規模，以及最重要的：優異的長期績效。穩定的團隊以及夠大的基金規模是打造好基金的必要條件，如此才能有充足的研究資源來深入產業研究、挖掘好的投資標的；而優異的長期績效則是兩者結合的實證，短期績效也許可以靠著重押單一產業或標的來衝高，但優異的長期績效一定來自於紮實研究及獨到的操作心法，這不僅是以追蹤指數為主的被動式ETF做不到的，更是只有少數強大研究團隊的投信公司才有辦法做到。

野村投信擁有研究資歷深厚、重視基本面選股的台股投資團隊，2024年野村投信旗下基金與總代理品牌基金共獲得14座理柏台灣基金獎獎項，其中野村投信台股團隊共獲得七座獎項，出色表現十分吸睛。除了理柏台灣基金獎，野村投信旗下台股團隊今年在傑出基金金鑽獎與Smart智富台灣基金獎亦大有斬獲，共獲得六座獎項。野村投信台股團隊長期深耕企業基本面、追求優於大盤報酬的努力有目共睹。此外野村投信台股產品線非常豐富，共有九檔主動式台股基金，無論是大型股為主的野村優質基金、小型股為主的野村中小基金、電子科技比重更高的野村e科技基金/野村高科技基金、追求大盤股利率1.5倍的台灣高股息基金，亦或是今年甫奪績效三冠王的鴻運基金，各類型的產品能滿足不同投資人的需求。

根據投信投顧公會統計資料顯示，2023年台股股票型基金定期定額總金額來到新台幣2559億元，較2022年的2967億元衰退，走勢上呈現上半年衰退、下半年成長，與台股大盤表現同步的趨勢。而受惠AI題材崛起，台股下半年定期定額扣款金額大爆發，共有7檔基金相比上半年扣款金額成長超過1倍(排除2023年新成立及每月扣款金額小於100萬元之基金)，其中，野村投信囊括三名最多，野村高科技基金、野村e科技基金分別成長229%、188%位居第一、三名及緊追在後的野村鴻運基金成長140%。

張繼文進一步分析指出，截至2024年3月，野村高科技基金、野村e科技基金定期定額扣款金額分別為3992、3226萬元，較去年3月同期成長580%及302%，依然位居所有台股基金第一、二名，快速成長的趨勢還在持續。對比市場上每月扣款金額排名居前的熱門台股基金，野村投信旗下的台股基金績效表現亮眼，可謂最強的後起之秀。

仔細分析為何扣款金額能快速成長，優異績效是主要原因，野村台股基金領先同業率先掌握AI趨勢，目前看好AI題材包括：GPU相關（晶圓代工、記憶體），AI伺服器（組裝、散熱）及自研晶片（ASIC業者、矽智財），乃至於AI電力需求（變壓器、配電盤），隨著美國科技巨頭在AI相關資本支出持續擴張，未來台股AI相關題材概念股可望持續受惠。

展望後市，野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，目前市場已普遍反映聯準會延後降息的預期，4月下旬以來公布的美股財報，顯示美國大型科技股仍持續增加在AI方面的資本支出，有助於台股大盤站穩2萬點並挑戰20883點前高。長期來說，美國通膨下滑趨勢明確，其實無論聯準會何時啟動降息，對於科技股而言都是利多，而AI仍是未來3~5年最具成長性的題材，台灣身為科技供應鏈重鎮，相關AI供應鏈公司前景持續看好，正是延續台股多頭走勢的關鍵，近期布局可留意，包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等，傳產則看好電力、節能、綠能相關類股。建議投資人不妨尋找市場低點或定期定額進場，以參與台股長線行情投資機會。

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