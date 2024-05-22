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新台幣午盤升1.3分 暫收32.281元

中央社／ 台北22日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.281元，升1.3分，成交金額4.49億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.32元，早盤最高32.256元、最低32.32元。

外匯 新台幣

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