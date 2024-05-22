壽險業淨值比3%監理紅線 金管會主委彭金隆：會調整

壽險業淨值比3%監理紅線，金管會主委彭金隆直言，淨值比3%監理，在學理上有討論空間，會去持續調整它的內容。他說，因淨值比3%是訂在《保險法》規範，剛性很強，會先調整它（淨值比）內容。

立委李彥秀問，IFRS17與ICS要不要脫勾？監理會計應與財報脫勾嗎？

彭金隆說，他以前是會計系的，根據使用者不同，編制的方式就不同，稅務會計與財務會計就不同，IFRS17是財報，ICS是長期的清償能力，未來會努力去釐清這二個的差異。

彭金隆也說，所有的監理指標都要依真實狀況來調整，當然包括淨值比，這是訂在保險法，剛性蠻強的，會去持續調整他(淨值比)的內容，他說，他心中對淨值比3%監理制度心中已有想法也有腹案，會等有方案較可行時，再向外界報告。

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