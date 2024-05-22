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部會聯防阻詐 彭金隆：虛擬資產專法架構最快9月出爐

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示，金管會對打詐高度重視，已與數發部、內政部、法務部進行阻詐聯防。記者林俊良／攝影
金管會主委彭金隆表示，金管會對打詐高度重視，已與數發部、內政部、法務部進行阻詐聯防。記者林俊良／攝影

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時表示，虛擬資產專法現在已委外研究，最快9月結果將出爐，屆時專法的架構也會出爐。彭金隆指出，現在儘管沒有專法，但虛擬資產業者今年會成立公會，接下來會輔導公會訂定自律規範，在專法立法之前，也將先用自律規範方式來渡過空窗期，預計虛擬資產業者公會6月就會成立。

彭金隆也表示，金管會對打詐高度重視，已與數發部、內政部、法務部進行阻詐聯防。面對國民黨籍立委顏寬恒和民進黨籍立委賴惠員提問是否設置融資公司專法，彭金隆也回應，雖然沒有專法，但已有各種管控措施進行管控，也在搜集各國對融資公司管理內涵，並研議未來是否專法管理的可能性。

民眾黨立委黃珊珊也表示，融資公司問題受朝野立委一致矚目，民眾黨團已擬好融資公司法草案，並追問彭金隆的立場，彭金隆表示，不排除設專法，黃珊珊表示，美國或中國大陸都有設專法監管，她強調，專法有三大要求，利率要明確、不可暴力討債、債務要是消費者能負擔得起，不論金管會是否提版本，財委會一定會有版本。

黃珊珊並強調，詐騙案件，民眾在意的不在於是否追到詐欺犯，而是錢是否追回來，現在問題在於資訊交換速度太慢，尤其虛擬幣業者只自律，不納管，而且很多沒有洗錢聲明的，金管會應該把前端例如法務部與後端結合，做打詐平台的連結和串連，彭金隆則回應，上任之前就已高度重視虛擬資產業者的管理，已在密集評估擴大納管。

國民黨 金管會

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