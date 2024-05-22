快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保戶好消息！100萬以下的小額保單 可望免強制執行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新內閣成員金管會主委彭金隆（後右）上任之後，今天首度赴立法院財委會，進行施政專案報告並備詢，主席召委羅明才（左）主動上前寒暄。記者林俊良／攝影
新內閣成員金管會主委彭金隆（後右）上任之後，今天首度赴立法院財委會，進行施政專案報告並備詢，主席召委羅明才（左）主動上前寒暄。記者林俊良／攝影

部分保戶權益因為法院強制執行而斷送，金管會對此再開善門，有重大突破。保險局長施瓊華今日在財委會上答詢時指出，本周已召開相關會議，金管會將建議對人壽保險的保險金額在100萬元以下的小額保單，將可望免強制執行。

還不出錢，或是遭追稅的民眾保單被拿來「開刀」，使遭法院裁定強制執行中止保單契約的件數大增。據統計顯示，去年1月至今年3月才一年半的時間，合計台北地院和士林地方法院因為追債而遭強制執行解約保單的件數已達8712件。

對此，保險局月前已先採取兩大措施補救保險人權益，一是希望保險公司能在保單上加入「延續附約條款」，另一則是把附約排除在強制執行範圍。

施瓊華指出，壽險主約所連結的附約如醫療險、傷害險這些，都是一年期以下沒有解約金，保價金根本沒有，也無從強制執行，但現在問題在於，主約若被強制執行，附約將因此失去主體，因此先前已請保險公司主動在約定上，貼上「附約延續條款」，讓附約可繼續繳費，繼續存在。她也釐清，這次向法院提建議以100萬元保額以下可免強制執行，是針對壽險主約的部份。

此外，保險局也正研議為此研修保險法，包括介入權的行使，和上述建議強制執行可排除範圍的參考原則，在保險法中明訂。

這可說是金管會數月研議此案以來最大突破。立委王鴻薇提問，保單被強制執行已使保戶權益受損，選民向她哭訴「連棺材本都沒有」，施瓊華回應，本周已開過會，將人壽的保險金額訂在100萬元，若保險契約在100萬元以下，就建議不予強制執行。爭取讓保戶的小額保單不會被法院強制執行，仍能保留最起碼的人身保障權益。

保險局先前已完成透過保單的加註說明，讓保險附約能排除在債權追索的範圍，這是由於現在很多健康險沒有保價金，或是頂多只有一點點保價金，因此，希望排除在債權追索的範圍，畢竟債權人拿回去的解約金非常少，當事人喪失的卻是非常重要的保險權益。如今保險局更進一步瞄準主約，建議在100萬元以下的小額保單，可以免被強制執行。

保單 保險金 金管會

延伸閱讀

彭金隆首發聲：出任金管會主委心情早已準備好 平常心看待

金管會：拚亞洲資產管理中心 主委彭金隆揭示三新政

避免司法體系過勞 藍委盼制定保單強制執行參考原則

健康險被強制執行恐侵權益 林思銘：應考慮債權比例性

相關新聞

部會聯防阻詐 彭金隆：虛擬資產專法架構最快9月出爐

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢時表示，虛擬資產專法現在已委外研究，最快9月結果將出爐，屆時專法的架構也會出爐。彭金隆...

保戶好消息！100萬以下的小額保單 可望免強制執行

對於保戶權益因為法院強制執行而斷送，金管會再開善門，有重大突破。保險局長施瓊華今日在財委會上答詢時指出，本周已召開相關會...

彭金隆盼當沖降稅再延五年 但立委質疑此制度是「割韭菜」

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢，對於外界關注的當沖降稅還有金融營業稅的稅率， 明確表態，一是金融營業稅，他首度表達心...

壽險業淨值比3%監理紅線 金管會主委彭金隆：會調整

壽險業淨值比3%監理紅線，金管會主委彭金隆直言，淨值比3%監理，在學理上有討論空間，會去持續調整它的內容。他說，因淨值比...

為什麼純網銀持續虧損？專家曝核心問題是「它」

根據金管會的最新資料，截至2024年首季底，LINE Bank以180萬9348戶數位存款帳戶數量領先其他純網銀，是樂天銀行和將來銀行帳戶總和的3倍。儘管如此，樂天銀行的帳戶年增長率達到了37.6%，表現出所有純網銀中最強的成長動能；LINE Bank和將來銀行的年增率則相當，分別為21.6%和21.2%，且兩家網銀在《網路溫度計DailyView》數位帳戶口碑排行榜中有高聲量，分別位居第一名及第三名。

影／首度赴立院財委會報告 金管會主委彭金隆：平常心看待

新內閣成員金管會主委彭金隆上任之後，今天首度赴立法院財委會，進行施政專案報告並備詢，被媒體問及前晚是否緊張？彭金隆笑說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。