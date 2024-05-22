保戶好消息！100萬以下的小額保單 可望免強制執行

部分保戶權益因為法院強制執行而斷送，金管會對此再開善門，有重大突破。保險局長施瓊華今日在財委會上答詢時指出，本周已召開相關會議，金管會將建議對人壽保險的保險金額在100萬元以下的小額保單，將可望免強制執行。

還不出錢，或是遭追稅的民眾保單被拿來「開刀」，使遭法院裁定強制執行中止保單契約的件數大增。據統計顯示，去年1月至今年3月才一年半的時間，合計台北地院和士林地方法院因為追債而遭強制執行解約保單的件數已達8712件。

對此，保險局月前已先採取兩大措施補救保險人權益，一是希望保險公司能在保單上加入「延續附約條款」，另一則是把附約排除在強制執行範圍。

施瓊華指出，壽險主約所連結的附約如醫療險、傷害險這些，都是一年期以下沒有解約金，保價金根本沒有，也無從強制執行，但現在問題在於，主約若被強制執行，附約將因此失去主體，因此先前已請保險公司主動在約定上，貼上「附約延續條款」，讓附約可繼續繳費，繼續存在。她也釐清，這次向法院提建議以100萬元保額以下可免強制執行，是針對壽險主約的部份。

此外，保險局也正研議為此研修保險法，包括介入權的行使，和上述建議強制執行可排除範圍的參考原則，在保險法中明訂。

這可說是金管會數月研議此案以來最大突破。立委王鴻薇提問，保單被強制執行已使保戶權益受損，選民向她哭訴「連棺材本都沒有」，施瓊華回應，本周已開過會，將人壽的保險金額訂在100萬元，若保險契約在100萬元以下，就建議不予強制執行。爭取讓保戶的小額保單不會被法院強制執行，仍能保留最起碼的人身保障權益。

保險局先前已完成透過保單的加註說明，讓保險附約能排除在債權追索的範圍，這是由於現在很多健康險沒有保價金，或是頂多只有一點點保價金，因此，希望排除在債權追索的範圍，畢竟債權人拿回去的解約金非常少，當事人喪失的卻是非常重要的保險權益。如今保險局更進一步瞄準主約，建議在100萬元以下的小額保單，可以免被強制執行。

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