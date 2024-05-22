為什麼純網銀持續虧損？專家曝核心問題是「它」

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文／吳宜臻

隨著網路興起，數位銀行或純網路銀行，各具發展潛力，也吸引越來越多使用者加入。純網銀與數位銀行的最大區別在於，純網銀不設實體分行，全部金融服務均透過網路或行動管道進行，目前金管會共發出3張純網銀執照，包括2021年先後開業的樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行），以及2022年3月開業的將來銀行，由於在初期階段為吸引客戶而投入大量成本，截至目前為止，這三家純網銀仍處於虧損狀態，根據金管會的統計，截至2024年3月底，三家純網銀的總虧損已接近新台幣60億元。

品牌再造學院院長王福闓指出，純網銀持續虧損的核心問題在於受到政府政策的嚴格限制，即使純網銀擁有大量資金，但因為無法有效地進行投資和利用，加上仍需支付客戶的利息以及承擔公司的營運成本等，導致無法逃離虧損的命運。

LINE Bank開戶者最多卻最虧！「它」的存放比最低

根據金管會的最新資料，截至2024年首季底，LINE Bank以180萬9348戶數位存款帳戶數量領先其他純網銀，是樂天銀行和將來銀行帳戶總和的3倍。儘管如此，樂天銀行的帳戶年增長率達到了37.6%，表現出所有純網銀中最強的成長動能；LINE Bank和將來銀行的年增率則相當，分別為21.6%和21.2%，且兩家網銀在《網路溫度計DailyView》數位帳戶口碑排行榜中有高聲量，分別位居第一名及第三名。

財務方面，將來銀行在2023年進行了資本減增，截至今年3月底，虧損累積減少至8.41億元，比2023年同期減少了17.32億元，其存款總額達到290億元，放款餘額則為145億元，存放比達到50%。相比之下，樂天銀行的累積虧損達到20.13億元，比2023年同期增加了5.41億元，首季底存款總額243億元，放款為85億元，其存放比僅有34.98%，是所有純網銀中最低的。

至於LINE Bank，雖然數存帳戶數量最多，但也累積了最高的虧損額，達到30.36億元，存款總額高達667億元，放款總額為419億元，存放比則為62.82%。自開業以來，LINE Bank在2022年已經進行過一次資本減增。

image source：《網路溫度計DailyView》數位帳戶網路口碑排行（2024/02/13~2024/05/12)

網銀2訴求盼能擺脫虧損命運！金管會回應了

金管會銀行局副局長林志吉指出，雖然三家純網銀仍在虧損中，但虧損的增加速度正在減緩，他進一步透露，金管會在5月與這三家純網銀進行座談，純網銀提出2項業務鬆綁建議；對於純網銀的提議，金管會要求業者先提出具體需求和規劃，若不違反現行法規，業者可以先進行業務試辦，隨後，金管會將評估是否需要對相關法規進行調整。

建議1／讓純網銀可兼營投顧

2023年金管會已經鬆綁境內外基金銷售機構的範圍和資格條件，使得三家純網銀能夠開賣基金，現在純網銀希望金管會能進一步放寬證券投資顧問的資格條件，讓它們能夠提供投資顧問服務，向客戶提供市場信息、推薦特定基金或其他有價證券。

建議2／純網銀能與電信業合作推廣保險業務

金管會在2023年允許保險業可與從事大數據資料分析、介面設計等金融科技業者進行業務試辦，合作推出創新型保單、服務或流程，純網銀亦希望能夠取得保險經紀或代理的資格，並能夠與電信業者合作進行業務試辦，共同推廣保險業務。

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