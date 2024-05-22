彭金隆盼當沖降稅再延五年 但立委質疑此制度是「割韭菜」

金管會主委彭金隆今日在財委會上備詢，對於外界關注的當沖降稅還有金融營業稅的稅率， 明確表態，一是金融營業稅，他首度表達心中的理想稅率，希望財部能從落日後的5%降為2%，至於當沖降稅，他盼財政部能再延長5年。

對於金融營業稅5%的問題，彭金隆說明，金融營業稅不像其他產業的營業稅，因為沒有進項稅額，所以實質稅率偏高，再者，基於國際競爭力，希望能調降，金管會已向財政部表達這項意見。

至於準備金，金管會也向財政部爭取2100億元的特別準備金帳上金額能保留，且金管會認為準備金還不夠，至於稅率調降至2%至3%，彭金隆在答詢時透露心中的理想數字安排：希望金融營業稅率調低至2%，其餘3%的部分，再看財政部能否全部留在準備金，或是留一部分在準備金。

國民黨籍立委賴世葆質疑當沖降稅制度是「割韭菜」，很多小投資人慘賠，對此彭金隆表示，從買進賣出價差來看，人數上獲利多一些，賠錢少一些，但他也坦言，在金額上，的確是賠錢多一些，對此，證交所董事長林修銘表示，從當沖賺錢的投資人人數占比53%，賠錢占比47%，其中林修銘特別指出：「9成的虧損集中在13%的投資人，而且集中在大戶上面！」所以，若是小戶，則是小賺小賠。

國民黨籍立委王鴻薇指出，當沖降稅的獲利者有233.49億，但虧損的金額524.76億，她質疑，當沖降稅形同政府作莊，是賭博，而且一旦股市下跌的時候，會跌得更慘。賴士葆認為，當沖降稅只有兩種人受惠，最大獲利就是政府收證交稅，第二就是券商收手續費。

彭金隆也表示，從金管會觀察，當沖降稅有三大幫助，主要反映在交易流動性增加，市場發生，效率性來看，當沖有這三大貢獻，資本市場本來就有多面向，金管會從監理角度看到這個面向。

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