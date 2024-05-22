彭金隆立院處女秀！「推背圖」談壽險接軌：事緩則圓

壽險業即將在2026年接軌IFRS17及ICS2.0新制，這也將是新任金管會主委彭金隆上任後最大的挑戰，而他曾以預言奇書「推背圖」來對照壽險業當前面臨的處境，認為「事緩則圓」，當外來制度與台灣保險市場找到平衡點，加上主管機關給予一些在地化的過渡措施，應可以安度問題，會持續協助業者接軌。

金管會主委彭金隆上任第三日、22日赴立法院財委會進行業務報告，立委林德福對於彭金隆提出期許，他表示，「你叫彭金隆，央行總裁叫楊金龍，今年又是龍年，希望兩條龍能夠好好發揮，如何去提升我們的經濟，如何監管我們的金融，如何穩定我們的匯率，兩位的責任非常重大，希望好好發揮福國利民。」彭金隆則回應，這是我們的責任，我們會努力來達成。

壽險業即將在2026年接軌IFRS17及ICS2.0新制，林德福指出，彭金隆曾於今年2月以預言奇書「推背圖」來對照壽險業當前面臨的處境，雖然推背圖沒有標示時間，必須自尋軌跡，但其中第四十二象讖語：「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，與目前壽險業的處境具有極高的巧合，其中，第一句「美人自西來」指的是IFRS17與ICS2.0資本制度，都是來自西方先進國家主導的制度，第二句「朝中日漸安」，暗示外來制度與台灣保險市場要有所妥協。林德福問彭金隆，目前保險業已經走到哪一步？

彭金隆表示，這篇文章的想表達的是「事緩則圓」，當外來制度與台灣保險市場找到平衡點，主管機關給予一些在地化的過渡措施，應可以安度問題，穩定金融市場是監理官最重要的工作，因此會持續推動此事。他也指出，在地化地調適非常重要，目前15年緩衝期試算結果，也有助於業者成功接軌，而制度優化沒有止盡，我們會持續努力。

林德福指出，這是否可解讀成金管會將會用最有利於國內保險市場的規範，盡快讓業者獲利回歸正軌？彭金隆表示，台灣市場有它的獨特性，國際制度則有一般性，需要兼顧，未來所有金融市場都面對國內外政經情勢的波動，我們會密切關注。

而外界最關注的是，彭金隆與前主委黃天牧對於壽險業接軌的態度是否有所不同？對此，彭金隆強調，「我跟黃主委的態度沒有太大不同，他負責擘畫，我負責執行」，制度的實施是來解決問題而不是製造問題，一定會持續穩健的推行制度，讓業者能夠安心執行，我們需要誠懇的面對，並穩健務實地解決問題。

彭金隆過去曾被稱為「點子王」，曾幫助保險業解決難題，從學者轉型為監管官員，在監理上是否會成為挑戰？對此，彭金隆說，不同的位子所擔負的責任不同，我會扮演好金管會主委的角色。

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