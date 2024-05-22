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解決壽險新制接軌問題 彭金隆：事緩則圓 會「穩健務實」解決

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今天表示，對於壽險新制接軌，金管會將用「穩健務實」態度來解決。 記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2024-05-22，數位典藏序號：20240522094708458】
金管會主委彭金隆今天表示，對於壽險新制接軌，金管會將用「穩健務實」態度來解決。 記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2024-05-22，數位典藏序號：20240522094708458】

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢，首度在答覆立委質詢時，公開表達他從學者成為主委之後，對於壽險新制接軌的看法。除了表達金管會將用「穩健務實」態度來解決，他也特別提出台灣與國際在新制上，有「獨特性」和「一般性」的差異，金管會將兼顧二者。

被問到和黃天牧對此制作法的差異，彭金隆也表示，對於新制接軌，「黃主委負責擘畫，我負責執行」，制度的實施不是為了製造問題，而是解決問題，會力求讓保險業能安心來執行，會從「穩健務實」方向解決問題。

林德福問及IFRS17和ICS2.0等壽險新制的接軌，彭金隆認為，「事緩則圓」，穩健的在地化措施，可安渡這個問題，穩定金融市場絕對是監理官最重要工作。台灣市場有其獨特性，國際制度是一般性，會兼顧獨特性及一般性。未來所有金融市場都面對國內外政經情勢的波動，金管會會密切關注。

他也表示，目前金管會給予業者的15年緩衝期，目前試算接軌可以做得到，制度的優化沒有止盡，會隨時努力。

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