彭金隆首發聲：出任金管會主委心情早已準備好 平常心看待

金管會主委彭金隆上任之後，今天首度赴財委會備詢，進行施政專案報告，被媒體問及前晚是否緊張？彭金隆笑說，對出任金管會主委，在心情上早已準備好，將以平常心看待。

彭金隆也在媒體詢問下，首度對台股表達看法，媒體提問如何看待台股站上2萬1之後的高檔震盪，彭金隆回應，金管會是監理機關，一定會注意市場的管理，他認為雖然在短期內，股票受消息面影響，但長期仍會回到基本面，他將密切關注走勢，其他則不方便評論太多，關於基本面，他則引出口數字指出，由於出口還不錯，因此以他個人觀點覺得，基本面是不錯的。

談到上任金管會主委之後的期許以及ETF（指數型股票基金）的發展，彭金隆回應，金管會未來希望可打造「安全與發展並進」的金融市場，這是主軸，至於金管會就有規畫主動式ETF，而對網紅管理的投信顧公會的自律規範修正，主要在於提供正確資訊給消費者，以及維護市場安全，這些仍很重要。

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