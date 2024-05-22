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金管會主委彭金隆赴立院處女秀…喊準備好了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆22日赴財委會做業務會報，表示他心情已經準備好了，未來將打造安全與發展並進的新金融市場，並認為台股基本面很穩定，金管會密切關注股市走勢。

這也是彭金隆首場的立法院處女秀，一早就吸引眾多電視台和媒體齊聚。媒體關切彭金隆上任後對金管會的期許、如何看待台股等。

媒體先詢問彭金隆心情如何，赴立院第一天會緊張嗎？彭金隆說，他不會緊張，以平常心看待，他心情已經準備好了。

媒體再問他對金管會期許？彭金隆說，他希望未來可以打造安全與發展並進的新金融市場。

至於如何看待台股？他說，金管會是金融監理機關，在意金融市場管理，股票市場會受到消息面影響，長期回到基本面，金管會對股市走勢密切關注但不方便評論。

如何看基本面？他說，以他近期看到的數字，如出口維持很好成長，他認為台股基本面是很穩定的。

台股 基本面 金管會

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