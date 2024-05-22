星展併花旗消金 260萬張信用卡8月換發終結

星展銀行（台灣）購併花旗銀行消費金融業務，去年開始進行整併之後的一系列信用卡換發作業，目前宣布進入最後一波換發行動，260萬張信用卡轉換作業預計在8月全數完成。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，自去年12月啟動信用卡換發以來，星展銀行（台灣）陸續整合飛行哩程、現金回饋、高端客群、聯名禮遇與紅利積點等信用卡產品，順利完成260萬張信用卡轉換 ，未來在極具規模的信用卡業務基礎上，將積極發揮數位優勢的綜效，透過完整提供信用卡、貸款、財富管理等金融服務，帶給客戶更便利、全面的金融體驗。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，為了能打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新「星展everyday威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋。

透過星展Card+ App還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元。

全新「星展everyday威士御璽卡」主打日常消費回饋無上限，除提供一般消費每滿新台幣25元享1點活利積分外，也將一般信用卡未涵蓋的公用事業費代扣繳納入活利積分回饋權益項目中。

卡友於指定海外串流影音平台（Netflix、Disney+、YouTube、Sportify、iTunes）刷卡交易再享10倍加碼回饋（含原消費所提供之1倍回饋），等同於每刷卡消費2.5元即可累積1點活利積分。

原「花旗紅利卡」、「花旗超級紅利卡」、「花旗透明卡」卡友將於本月底陸續換發升級為「星展everyday威士御璽卡」（含悠遊卡版），與新上市的「星展everyday威士御璽卡」（一卡通版）享同等權益優惠。

商品推薦