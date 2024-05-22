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財經網紅 須備良民證與證照
針對財經網紅行銷管理廣告規範的新制度，據了解，金管會證期局上周五發函投信顧公會，除了先前的規範內容，證期局發函定版的內容還包括兩大新條款，一是要求網紅要先提出「良民證」，另外則是要對網紅採取「證照制」。
證期局要求網紅在合作前主動提供良民證，同時要求業者必須先了解合作前三個月，是否有過度宣傳、散布偏頗及不實言論等行為。
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