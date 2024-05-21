快訊

立院二讀國會調查權 法人團體若拒提供資料可罰10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】網紅管理新規定 業者認為可能產生「連坐法」效應

聯合報／ 記者朱漢崙
財經網紅管理新制上路，業者認為可能出現「連坐法」效應。本報資料照片
財經網紅管理新制上路，業者認為可能出現「連坐法」效應。本報資料照片

金管會緊盯多時，攸關投信業者和網紅行銷合作管理的「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」終於出爐，對於當前財經網紅被外界質疑的亂象，金管會可說出重手管理，據指出，良民證和回溯三個月內的行為是否違規或不法，這兩大要求可說在先前公會討論時並未提出，是最後公會提出草案送金管會核備後才出現，可見得金管會希望對網紅行銷管理能作到「滴水不漏」。

據指出，金管會在新規定上路的同時，對投信業者的金檢仍在持續進行中，重點仍放在財經網紅身上，這也使得業者和網紅合作，即使新法出來，還是採取「停看聽」的保守態度，不少業者私下指出，至少未來三個月，恐怕看不到業者再與財經網紅合作。

除了規定嚴格，在業者看來，金管會要求投信業者在和網紅合作之前，必須回溯其三個月內的行為是否違規，不僅形同為其他的業者任用網紅「背書」，更有可能產生「連坐法」效應，尤其是違規與否，有時業者不易認定，反而得由金管會金檢時的裁量來判斷，這時連坐法的問題更大。

舉例來說，倘若網紅小明先前跟A投信合作時，並未被A投信認為有不合規的地方，之後B投信看小明的行銷結果非常好，也跟進和小明合作，並且因為A投信認為小明沒有問題，使B投信更放心；但之後金管會金檢時，裁量之後認為小明在節目上有不當言論，這時不只A投信，連B投信都會有違規與小明合作的問題。

這種情況極有可能發生。投信業者直指問題核心，在於該規範的第8條及第12條，洋洋灑灑規範了合計30多個網紅在言論上的「禁區」，其中，包括不能把基金、ETF，和諸如定存、保單等其他商品作比較之外，連ETF和其他ETF之間，都不能作比較，不但使得網紅與業者合作時，很容易「踩雷」，業者也會認為花錢之後還吃力不討好，沒有發揮行銷效果還有違規的風險。

況且，網紅接下來想要和投信業者合作，還必須考到證照，也難怪業者會說，短期內，至少三個月內大概看不到業者再和財經網紅合作。

不只是和網紅合作，未來投信業者的所有置入宣傳也將更嚴格。此外，相較於在電視或YOU TUBE影音節目上打廣告，業者花錢買平面媒體的廣告向來寸土寸金，因此加註警言在節目上只是10秒鐘不到工夫，但在平面媒體上，由於字數及版面大小都是論斤計兩來算，等於要花雙倍的錢，這時投信業者還有多少意願買平面廣告，有待觀察。

廣告 網紅 金管會

延伸閱讀

金管會新主委彭金隆3大新政亮點 這1關鍵成最大變革

網紅亂賣ETF自律規範出爐 哪些網紅受影響？

辜仲諒、吳一揆回鍋中信金董事 金管會首度表態

中信金兩大人事案 金管會首度作出三大說明

相關新聞

太離譜！辜仲諒上周五才重返董事會 就遭詐團冒名

中信金控大股東辜仲諒才在上周五重返中信金董事會，馬上就遭詐團冒名。對此中信金在今天晚間，特別發出公開聲明提醒民眾不要被騙...

中信金董事辜仲諒遭冒名 金控晚間發布反詐騙聲明

詐騙集團盯上中信慈善基金會董事長、也是中信金控（2891）董事辜仲諒，開設詐騙粉絲專頁！中信金控21日晚間鄭重澄清，針對...

【即時短評】網紅管理新規定 業者認為可能產生「連坐法」效應

金管會緊盯多時，攸關投信業者和網紅行銷合作管理的「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」終於出爐，對於當前財經網紅...

金管會新主委彭金隆3大新政亮點 這1關鍵成最大變革

金管會新任主委彭金隆明（22日）將赴財委會做業務報告，報告揭示兩大目標、六大核心政策，其中新設「金融發展與創新處」且法規...

金融研訓院與史瓦帝尼央行簽署MOU 合作金融人才培育

台灣金融研訓院21日與史瓦帝尼王國中央銀行簽署具有里程碑意義的合作備忘錄。此次合作象徵雙方在金融人才培育、研究及教育訓練...

華南銀行主辦築源建設72億都更聯貸案簽約

華南銀行統籌主辦築源建設72億元聯貸案在21日舉行簽約儀式，由華南銀行董事長張雲鵬代表聯貸銀行團與築源建設董事長林智源共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。