【即時短評】網紅管理新規定 業者認為可能產生「連坐法」效應

金管會緊盯多時，攸關投信業者和網紅行銷合作管理的「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」終於出爐，對於當前財經網紅被外界質疑的亂象，金管會可說出重手管理，據指出，良民證和回溯三個月內的行為是否違規或不法，這兩大要求可說在先前公會討論時並未提出，是最後公會提出草案送金管會核備後才出現，可見得金管會希望對網紅行銷管理能作到「滴水不漏」。

據指出，金管會在新規定上路的同時，對投信業者的金檢仍在持續進行中，重點仍放在財經網紅身上，這也使得業者和網紅合作，即使新法出來，還是採取「停看聽」的保守態度，不少業者私下指出，至少未來三個月，恐怕看不到業者再與財經網紅合作。

除了規定嚴格，在業者看來，金管會要求投信業者在和網紅合作之前，必須回溯其三個月內的行為是否違規，不僅形同為其他的業者任用網紅「背書」，更有可能產生「連坐法」效應，尤其是違規與否，有時業者不易認定，反而得由金管會金檢時的裁量來判斷，這時連坐法的問題更大。

舉例來說，倘若網紅小明先前跟A投信合作時，並未被A投信認為有不合規的地方，之後B投信看小明的行銷結果非常好，也跟進和小明合作，並且因為A投信認為小明沒有問題，使B投信更放心；但之後金管會金檢時，裁量之後認為小明在節目上有不當言論，這時不只A投信，連B投信都會有違規與小明合作的問題。

這種情況極有可能發生。投信業者直指問題核心，在於該規範的第8條及第12條，洋洋灑灑規範了合計30多個網紅在言論上的「禁區」，其中，包括不能把基金、ETF，和諸如定存、保單等其他商品作比較之外，連ETF和其他ETF之間，都不能作比較，不但使得網紅與業者合作時，很容易「踩雷」，業者也會認為花錢之後還吃力不討好，沒有發揮行銷效果還有違規的風險。

況且，網紅接下來想要和投信業者合作，還必須考到證照，也難怪業者會說，短期內，至少三個月內大概看不到業者再和財經網紅合作。

不只是和網紅合作，未來投信業者的所有置入宣傳也將更嚴格。此外，相較於在電視或YOU TUBE影音節目上打廣告，業者花錢買平面媒體的廣告向來寸土寸金，因此加註警言在節目上只是10秒鐘不到工夫，但在平面媒體上，由於字數及版面大小都是論斤計兩來算，等於要花雙倍的錢，這時投信業者還有多少意願買平面廣告，有待觀察。