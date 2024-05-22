中信新人事 銀行局表態

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

睽違17年的中信金（2891）大股東辜仲諒、前金控總經理吳一揆連袂回鍋擔任董事，金管會昨（21）日首度表態。銀行局副局長童政彰昨日說，這兩人都是法人改派董事，屬「一般董事」，不需經過金管會審查。

至於吳一揆曾經涉及中信金「大股東干政」當事人，但是卻因離職而未被處分，如今又回鍋，引發市場關注。

金管會將做兩件事，一、檢視吳一揆當時行為，與中信金當時的缺失，兩者是否有因果關係，二、吳一揆回任後，會進一步檢視缺失存在的潛在風險因子，是否會再發生，會請中信金再做說明。

根據了解，金管會將依此吳一揆個案，進行通案監理規範，避免未來有金融機構負責人，因為要被懲處，而先行「避風頭」，引發爭議。

中信金因當初辜仲諒干政而被懲處，金管會區分個人行為和法人（中信金）缺失，會先自律中信金，要求導正公司治理的缺失；若是個人本身行為，需先看與公司缺失是否有因果關係，檢視是否造成影響性。

他說，當初懲處中信金時，因吳一揆已經離職了，等於已是風險區隔了，所以不會再依此紀錄去究責，但當他再回鍋時，因過去有此紀錄，會再檢視是否有相關潛在風險因子存在。

中信金是在上周五（17日）公告改派法人董事代表，辜仲諒和吳一揆連袂回鍋，等於是在本周一（20日）兩人同時就任。

中信金 吳一揆 金管會

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