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新任金管會主委…彭金隆金融藍圖 安全和發展並進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新任金管會主委彭金隆提出任內的施政方針，他表示，金管會將以建立「安全」與「發展」並進的新金融市場為目標，並在既有基礎上以「強化資本韌性與風險監理」等六大核心面向推動業務；此外，他也透露將在所屬架構下，研議增設金融市場發展與創新單位，並將推動台灣成為亞洲資產管理中心。

彭金隆今天赴立法院財委會進行業務報告，書面報告昨天出爐。他在報告指出，金管會將以「金融安全」與「金融發展與創新」為基礎，從「強化資本韌性與風險監理」、「健全市場行為與公司治理」、「落實普惠金融與消費權益保護」、「促進金融市場發展」、「加速金融與科技創新」、「強化永續金融」等六大核心面向， 推動各項措施。

從彭金隆提出的六大核心面向，可看出他對未來金融政策的重點歸納以及優先順序，其中在「強化資本韌性與風險監理」，包括開放保險業海外發債、國銀申請IRB強化資本及風控、對IFRS17及ICS2.0新制接軌採取因地制宜的措施都入列，這都是彭金隆在擔任學者時的重要論述。

此外，前主委黃天牧提出的金控法及銀行法「大股東干政」修正草案，彭金隆也表態將持續推動。

彭金隆指出，為避免對金融機構有控制能力者不當干預金融機構決策或妨礙經營，修法將增訂股權透明化及管理措施、對金融機構有控制能力者監理手段，以及完備對負責人的究責制度。

彭金隆也提到，為推動台灣成為亞洲資產管理中心政策的規畫與執行，將結合各相關單位訂定我國資產管理中心發展策略與目標，金管會將盡速盤點現行法規及實務障礙，藉由亞洲資產管理中心的規畫與推動，增進我國金融市場發展。

此外，金管會將研擬「高齡金融行動措施」，以滿足高齡族群的多元金融需求，推動高齡經濟發展；彭金隆也提出「發展金融保險生態圈」的政策，開發更多元的業務及商機。

在永續金融上，彭金隆表示，為引導金融業資金投入綠色及永續發展領域，金管會將研擬「永續轉型金融行動方案」，預計於第三季發布，支持企業淨零轉型。

彭金隆 永續 資產

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