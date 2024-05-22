金管會出手 網紅賣ETF自律規範出爐

為遏止網紅賣ETF亂象，投信、境外基金總代理人、基金銷售機構與網紅的管理「自律規範」出爐，訂下基金業者雇用網紅，必須有事前、事中及事後檢核管理機制，並建立內控，且訂下合作的網紅兩大資格，一是必須提出無詐欺、脅迫等良民證或聲明書，二是網紅也要有投信投顧業相關證照，可有三個月緩衝期，不符者須於8月17日前補正。

近幾年ETF在台灣大受歡迎，網紅可說是推波助瀾一大動能，卻也出現「保證賺」、「借錢投資」等各種亂象，金管會決定出手管理，由投信投顧公會在「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」增加相關新規範。

新規定中，投信、總代理人及基金銷售機構與網紅，從事基金商品廣告及營業活動應建立事前、事中及事後檢核管理機制，並於內部控制制度中明定。

基金公司必須在合作期間定期檢視與網紅合作事項，確保有效管控網紅遵循行為規範，並填具「與網紅合作定期檢視評估表」及「與網紅合作定期檢視結果彙總表」，保存五年，如涉有爭議者，應保存至該爭議消除為止。