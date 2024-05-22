玉山連四年奪台灣最佳銀行

國際知名財經雜誌富比士（Forbes）公布2024年「全球最佳銀行」（World's Best Banks）排名，玉山銀行以便捷的數位金融及傑出服務品質，獲得顧客高度肯定與信任，連續四年獲評選為「全球最佳銀行」台灣銀行業第一名，也是富比士在台灣舉行這項評比以來唯一獲得第一名首選肯定的銀行。

富比士是國際知名的財經及投資專業媒體，成立迄今已超過百年歷史，今年是第六度與國際市場研究機構Statista合作「全球最佳銀行」調查，範圍涵蓋全球33個先進國家的49,000名消費者，選出403家最佳銀行。今年為第四度將台灣列入排行榜，訪問全台灣上千名顧客，受訪者除了答覆心目中最推薦的銀行，也要對推薦銀行進行評分，包括顧客信任度、滿意度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等。該評選採用顧客實際意見調查排名，非常具顧客真實意見的代表性。

玉山銀行獲得最多受訪者推薦，平均分數是台灣銀行業的第一名，在顧客信任度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等項目均獲得高度肯定，尤其在「數位金融」及「顧客服務」面向獲得最高分，顯示玉山長期以服務為核心，致力提供便捷的數位體驗，深得肯定並成為顧客心目中最推薦的銀行。

富比士在本次研究中調高金融諮詢服務評分權重，顯示現今顧客對專業的高度重視，另公平待客原則在各國的重視程度較往年提升，亦反映顧客對自身權益更加關注。富比士同時指出，信任感仍為顧客最重視的一環，亦為對銀行的基本要求，然報告也指出顧客期待銀行展現更為多元的面向，須在各方面都有傑出表現，均衡業務發展才更能獲得顧客信任。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山以台灣最高的山為名，決心成為最好也是顧客最愛的銀行。

玉山長期堅持誠信正直、專業負責的核心價值，提供顧客優質服務，並致力ESG發展創造永續未來。玉山的品牌價值是顧客長期的支持與信任，蟬聯富比士「全球最佳銀行」台灣銀行業第一名是榮譽也是責任，玉山在第四個十年會持續攜手志同道合的夥伴共同努力，為台灣這片土地創造更美好的明天。