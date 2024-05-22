威力彩得主 捐款雲林社福

今年1月22日，高雄市「彩鑫商行」開出一人獨得2億元頭獎威力彩，幸運中獎人決定慷慨捐出1,000萬元做公益，其中500萬元指定捐贈予雲林縣政府辦理各項社福計畫，台灣彩券公司受中獎人的委託，昨（21）日與雲林縣政府共同舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，由雲林縣長張麗善、台灣彩券公司董事長薛香川及總經理謝志宏共同主持，此筆捐款預計挹注的社福計畫可望造福249.3萬人次。

預計挹注社福計畫包括：弱勢家庭脫貧支持服務計畫、身心障礙兒少友善校園及展演環境充實計畫、政府保護個案協助計畫、社會福利服務中心脆弱家庭（兒童及少年委託安置）計畫、長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫。

張麗善非常感謝中獎人回饋故鄉，與社會分享資源，她並承諾雲林縣政府必定將善款達到最大效益，涵蓋弱勢家庭脫貧計畫、身障兒少友善校園及展演環境充實計畫、兒少保護個案協助計畫、脆弱家庭安置計畫，以及針對雲林縣高齡化，給予長者更多、更完善的照顧，施行長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。

薛香川表示，這位中獎人是位年約30多歲的未婚女性，出生雲林、現於高雄貿易公司工作，平時不常購買彩券，某天下班路上經過彩券行，心血來潮想買一張，電選一注即幸運中威力彩頭獎；開獎當天看開獎節目對獎號時感到不可思議，隔天還特地買報紙再次對獎，確認完獎號後才相信自己中頭獎。

薛香川指出，這位中獎人捐款雲林縣政府動機，來自大學畢業後響應政府南向政策，前往東南亞國家教書為期半年，認為這段經驗十分難得，感念過去受政府協助，也想回饋故鄉，因此決定捐出500萬元給雲林縣政府補助弱勢團體，另外，也捐出500萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1,000萬元。

薛香川表示，台灣彩券是中信金（2891）旗下子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神以及善盡企業社會責任的經營理念，持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧全臺灣的弱勢團體，民眾隨手購買一張公益彩券，就有機會可以幫助自己，也幫助別人。

公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從2007年1月起累積至今年3月底，台灣彩券已為政府創造公益彩券盈餘達4,741.43億元，作為各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險準備。

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