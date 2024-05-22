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台企銀股東 挪威央行躍第六

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台企銀（2834）昨（21）日公布最新十大股東名單，主權基金挪威央行加碼最力，持股增加超過1.3萬張，躍居第六大單一股東，新制勞退與外國指數股票型基金（ETF）也加碼，民股股東中華工程（2515）則減碼近2.4萬張，實現部分獲利，退出十大股東名單。

泛公股大股東包括臺銀、國發基金、土銀、財政部等，持股則是維持不變，合計25.45%，加上台企銀員工持股信託專戶持股突破1%，因此台企銀今年改選，公股全面主導局面仍將穩固，但民股仍將選任一席自然人董事，維持改選和諧。

根據台企銀公布資料，最新十大股東中，以主權基金挪威央行與新制勞退的加碼力道最強，挪威央行在去年重返台企銀持股十大股東之列，近一年來繼續加碼台企銀，持股增加到7,7萬餘張，持股比拉高到0.94%，從去年第十大股東躍升為第六大股東。

新制勞退基金則是去年未在十大股東名單內，今年加碼後擠進第九大股東，保守估算加碼張數至少6,000張。另外，外國ETF進入十大股東的檔數增至三檔，加碼也在數千張左右。

勞退基金 台企銀 股東

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