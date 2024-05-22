30年期公債 得標利率攀一年高點

中央銀行昨（21）日受財政部委託標售30年期公債，金額為250億元，得標利率落於1.99%，勉強守住2%大關，並創2023年5月以來、逾一年新高紀錄；資深債券主管分析，本期公債標售結果較市場預期略高，但銀行業奪標近七成，顯示籌碼仍相對穩固。

央行昨天標售30年期公債，為國內債券利率的「天花板」，原先市場預估，本期公債得標利率約在1.945%至1.985%，但最後利率落在1.99%，高於市場預期，但並未進一步站上2%大關。

央行統計顯示，本期公債得標利率為1.99%，較去年11月下旬發行的同年期公債利率大漲0.19個百分點（註：債券殖利率上漲，等於價格下跌）。

央行統計顯示，本期公債標售結果，銀行業合計奪標69％、接近七成，顯示銀行對於「絕對報酬」較高的30年券仍有不少需求；另外，證券業與保險業昨天也分別抱回17.8%與13.2%的長債，票券業則是空手而歸。

展望後市，資深匯銀主管預估，市場對於我國央行6月貨幣政策動向維持觀望，因此，國內公債殖利率在央行6月召開利率會議前，很可能維持狹幅盤整格局。

央行6月13日將召開第2季理監事會議，市場多數預期，本季利率將按兵不動。

央行3月21日舉行今年首場理監事會時，意外決議升息半碼（0.125個百分點），重貼現率進一步上修至2%，創2009年1月8日以來、逾15年新高紀錄。央行意外升息，一度令台債遭遇一波「空」襲，帶動債券殖利率大舉反彈。

央行總裁楊金龍當時表示，央行3月升息半碼，是為抑制4月電價上漲引發的通膨預期，目前利率已回到15年前高點，且市場預期美國聯準會等先進國家將於今年下半年降息，若台灣利率維持不變而聯準會降息，相對來說就是「台灣緊縮」。

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