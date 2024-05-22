合庫金：Q3房市量穩價緩增 全年總放款目標拚增6%
合庫金控（5880）昨（21）日舉行第1季線上法人說明會，獲利主體合庫銀行因手續費收益年增逾一倍帶動獲利成長。另，前四月房貸撥款金額約615億元，年成長68％，主因新青安挹注；展望第3季房市將維持一定動能「量穩價緩升」，樂觀看待房貸相關業務。全年度總放款目標成長6%。
法說會由金控總經理陳美足主持。今年第1季自結稅後純益53.8億元，較去年同期增加6.8%，總資產4兆9,266億元，年成長6.4%。每股稅後純益0.36元。主要子公司合庫銀行手收年成長114.7%，其中財管手續費收入年增近一倍，包括信託理財、保險等業務均成長。
法人關注新青安房貸熱度，合庫主管表示，新青安成長率高，今年前三月合計撥款149億、年成長逾十倍，由於政府補貼較市場房貸利率減少0.5個百分點，促使首購族購屋轉趨積極。合庫向來以房貸業務為個金重點，新青安挹注下會利用此政策性貸款拓展房貸，目前看放款成長樂觀。
前四月總體房貸撥款約615億元，較去年同期增加250億、年成長68％，主因去年平均地權條例通過致基期低，加上今年新青安挹注，故成長率高。
合庫認為房市比去年同期熱絡，前三月建物買賣移轉棟數8.1萬棟，年成長26.56%。展望第3季房市，全球景氣受通膨緩降、高利率、美中對峙等干擾因素存在不確定性；國內景氣回溫，央行穩定房市管控持續發酵、建材價格成本居高不下，不過，新青安推升剛性需求加上先前建案完工陸續交屋，預估房市維持一定動能，成交量穩定、成交價緩增。房貸回溫貢獻合庫人壽首季房貸壽增加3.3億元，年成長75%。
此外，海外分支行第1季獲利轉盈，主要是提存減少。海外業務擴展鑑於高利率持續、利差擴大，但企業投資及債務負擔風險上揚，歐美方面著重投資及授信案件處理，大陸地區經濟呈下行趨勢，做曝險額度管控。
會中媒體關切台美利率動向，合庫金首席經濟學家徐千婷坦言美國動向「難推估」，但仍認為9月開始降息機率大，小概率不排除7月底降息。至於台灣物價上漲勢頭緩和，預估下次央行理監事會議升息機率不大。
另由於外幣存款增幅大於外幣放款，導致合庫存放利差及淨利收下行，陳美足說明，期待聯準會7月以後降息態度，將對存放利差及NIM（淨利差）有正面改善。
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