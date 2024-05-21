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金管會新主委彭金隆3大新政亮點 這1關鍵成最大變革

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會新任主委彭金隆22日將赴財委會做業務報告，報告揭示兩大目標、六大核心政策。本報資料照片
金管會新任主委彭金隆22日將赴財委會做業務報告，報告揭示兩大目標、六大核心政策。本報資料照片

金管會新任主委彭金隆明（22日）將赴財委會做業務報告，報告揭示兩大目標、六大核心政策，其中新設「金融發展與創新處」且法規調整發動權交給市場是一大變革、並將推動台灣成為亞洲資產管理中心、及強化永續金融等3大新政成最大亮點。

周一才剛就任的彭金隆，上任才兩天，明將赴財委會報告，他在報告中指出，金管會工作重點將朝向建立「安全」與「發展」並進的新金融市場，在六大核心政策中，有三大新政成最大亮點。

一、將在金管會會內增設「金融市場發展與創新處」，以強化金融科技發展、促進創新實驗與業務試辦、推動永續金融並適度鬆綁法規。這也是金管會首度明確回應外界對增設「金融科技發展」專責單位的期待。

彭金隆也在報告中提及，對各項金融監理法令檢討機制，將邀請「金融業者、及領域專家學者參與法規檢視與評估」，以彙集各方建議方案，讓法規鬆綁機制發揮市場溫度計效果。

過去檢討法規，多由金管會請業者提供意見做發動；彭金隆則傾向由專家學者平常去蒐集業者意見，評估後再送金管會，等於法規調整發動權交給市場，這是彭金隆就任後的一大變革。

金管會更進一步擴大金融科技業務試辦範圍，從過去僅限「法規未禁止」的業務試辦，未來將擴及到「法規禁止」（不涉及法律部分）也可做豁免，金管會正請銀行、保險、證期三局研議鬆綁試辦規定。

二、推動台灣成為亞洲資產管理中心政策。目前金管會已規劃三大鬆綁，一、私募股權基金（PE Fund）納高資產客戶的財管商品，二、高資產客戶的外幣金融資產准質借融資，三、簡化銀行發行結構債程序並擴大銷售對象。

三、彭金隆揭示了九大項強化永續金融措施。包括鼓勵金融業「輸出」永續金融專業知識與資金，例如部分金控底下有設永續發展顧問公司，協助企業做永續轉型並提供投融資金，未來希望這塊顧問也能「跨出去」，透過資金與服務、提升永續影響力。

金管會也將在第三季發布「永續轉型金融行動方案」，例如排碳大戶轉型到低碳過程中，如製程改變、或技術提升所需要的投融資金，透過建立合作機制推動永續發展。

其他還包括要建置「綠色證券資訊平台」，認證哪家上市櫃公司是「綠色股票」並揭示取得標章情況，以提供投資人投融資參考等。

他也提示未來六大核心政策，包含強化資本韌性與風險監理、健全市場行為與公司治理、落實普惠金融與消費權益保護、促進金融市場發展、加速金融與科技創新、強化永續金融等推動各項政策。

金管會 金融業 金融科技

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