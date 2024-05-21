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樂天國際銀行攜手明台產險 打造一站式線上投保

中央社／ 台北21日電

瞄準網路投保商機，純網銀樂天國際銀行今天宣布，攜手明台產險打造 「一站式線上投保」服務，有需求的民眾可以透過平台，快速選擇汽車險、機車險、旅遊險及住火險等。

根據金管會統計，2023年產險業網路投保高達538萬件，年增38.4%，網路投保簽單保費為38.7億元，年增17%。樂天國際銀行今天發布新聞稿，攜手明台產物保險，共同打造一站式線上投保專區。

樂天國際銀行表示，客戶登入樂天國際銀行APP保險專區，就可點選明台四大產險，包含汽車險、機車險、旅遊險及住火險，直接連到明台產險官網投保；針對尚未持有樂天國際銀行帳戶的明台產險會員，樂天國際銀行也提供專屬新戶優惠活動。

樂天國際銀行表示，根據產業界統計，去年網路投保總保費收入，僅占全體業界簽單約1.6%，今年海外旅遊商機持續爆發，暑假旅遊旺季又將至，加上車險網路投保日漸興盛，以及網路投保商品漸趨多元，樂天銀與明台產險都看好未來的網路投保商機。

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