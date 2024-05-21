快訊

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太離譜！辜仲諒上周五才重返董事會 就遭詐團冒名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
才在上週五回任中信金控董事的大股東辜仲諒，就遭到詐騙集團冒名。圖／翻攝自臉書
才在上週五回任中信金控董事的大股東辜仲諒，就遭到詐騙集團冒名。圖／翻攝自臉書

中信金控大股東辜仲諒才在上周五重返中信金董事會，馬上就遭詐團冒名。對此中信金在今天晚間，特別發出公開聲明提醒民眾不要被騙。

先前已經有數十家的金控、銀行、證券、投顧的董事長被詐騙集團冒名，而辜仲諒是金融圈知名人物，才在上週五重新擔任中信金董事，馬上就被詐團冒名，這類詐團最常見的手法，就是取材參雜時事和新聞報導，以假亂真，誘民眾上鉤。

中信金指出，近日有不肖人士偽冒中信金董事辜仲諒名義於臉書開設粉絲專頁，並冒用辜仲諒董事照片，誘騙民眾登入連結，加入投資LINE群組，因此特別提醒社會大眾，此為詐騙誘騙民眾操作，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮要撥打 165反詐騙專線，維護自身權益。

中信金控 詐騙集團 辜仲諒

延伸閱讀

詐團車手被查獲沒收押 1個月後又取款600萬落網

中信金兩大人事案 金管會首度作出三大說明

影／國立大學高材生淪為詐團英文老師 每晚開課教騙美加華人

中信金（2891）過去跌到20元就一次買100張！ 不敗教主：因為殖利率也有5％

相關新聞

太離譜！辜仲諒上周五才重返董事會 就遭詐團冒名

中信金控大股東辜仲諒才在上周五重返中信金董事會，馬上就遭詐團冒名。對此中信金在今天晚間，特別發出公開聲明提醒民眾不要被騙...

中信金董事辜仲諒遭冒名 金控晚間發布反詐騙聲明

詐騙集團盯上中信慈善基金會董事長、也是中信金控（2891）董事辜仲諒，開設詐騙粉絲專頁！中信金控21日晚間鄭重澄清，針對...

金融研訓院與史瓦帝尼央行簽署MOU 合作金融人才培育

台灣金融研訓院21日與史瓦帝尼王國中央銀行簽署具有里程碑意義的合作備忘錄。此次合作象徵雙方在金融人才培育、研究及教育訓練...

華南銀行主辦築源建設72億都更聯貸案簽約

華南銀行統籌主辦築源建設72億元聯貸案在21日舉行簽約儀式，由華南銀行董事長張雲鵬代表聯貸銀行團與築源建設董事長林智源共...

金管會將編列1200萬預算 補貼花蓮地震災民房貸、信用卡等8貸款

金管會宣布，已在今日召集跨部會議，將編列1200億預算金援花蓮震災的災民，包括房貸、信用卡、信貸等八大類的貸款，給予不同...

明日首赴財委會報告 金管會主委彭金隆提六大政策主軸

金管會新任主委彭金隆520正式上任後，將在明日赴財委會首度進行專案報告，長達27頁、近8千字的書面報告今天出爐。彭金隆在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。