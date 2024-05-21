太離譜！辜仲諒上周五才重返董事會 就遭詐團冒名

中信金控大股東辜仲諒才在上周五重返中信金董事會，馬上就遭詐團冒名。對此中信金在今天晚間，特別發出公開聲明提醒民眾不要被騙。

先前已經有數十家的金控、銀行、證券、投顧的董事長被詐騙集團冒名，而辜仲諒是金融圈知名人物，才在上週五重新擔任中信金董事，馬上就被詐團冒名，這類詐團最常見的手法，就是取材參雜時事和新聞報導，以假亂真，誘民眾上鉤。

中信金指出，近日有不肖人士偽冒中信金董事辜仲諒名義於臉書開設粉絲專頁，並冒用辜仲諒董事照片，誘騙民眾登入連結，加入投資LINE群組，因此特別提醒社會大眾，此為詐騙誘騙民眾操作，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮要撥打 165反詐騙專線，維護自身權益。

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