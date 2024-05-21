華南銀行主辦築源建設72億都更聯貸案簽約
華南銀行統籌主辦築源建設72億元聯貸案在21日舉行簽約儀式，由華南銀行董事長張雲鵬代表聯貸銀行團與築源建設董事長林智源共同完成簽約，聯貸案資金主要用於開發南港區都市更新案，並獲臺灣企銀、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、台中銀行等金融機構共同參與。
華南銀行說明，此次都市更新基地座落於台北市南港區東南街的二側，歷時逾 20 年整合完成，係台北市精華區內少見超過二千坪大地坪的都更重建案。本都更案緊鄰捷運板南線南港展覽館站及南港火車站，並鄰近南港軟體園區、國家生技園區、台北流行音樂中心等大型公共空間，及環球購物中心、CITYLINK、三井LaLaport等大型購物中心，交通便利、生活機能佳，建物規劃取得「銀級綠建築」標章，興建完成後不僅可改善整體社區環境，並大幅提升建築結構、居住安全及生活空間品質，進而帶動附近老舊社區重振榮景。
華南銀行也指出，近年來全力配合都更危老融資，已在內部成立專案小組，提供都更危老一條龍服務，從整合諮詢、規劃設計、發包興建，一直到交屋售後服務，來協助住戶，截至 2024年4月底，核准重建相關授信額度逾2,400億元，累積辦理件數達 296件，為泛公股行庫中排名第二，今年1至4月都更危老案件已承作 15件，金額102億元。
華南銀行也表示，華南金 AMC、中華建經為華南銀行投入都更危老業務的重要合作伙伴，將持續協助有需要的民眾，促成更多都更危老案完成，以實際行動支持都市永續發展。
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