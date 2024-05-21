明日首赴財委會報告 金管會主委彭金隆提六大政策主軸

金管會新任主委彭金隆520正式上任後，將在明日赴財委會首度進行專案報告，長達27頁、近8千字的書面報告今天出爐。彭金隆在報告提出未來的金融政策主軸，金管會將朝向建立「安全」與「發展」並進的新金融市場邁進，並以「金融安全」與 「金融發展與創新」為兩大基礎，從「強化資本韌性與風險監理」、「健全市場行為與公司治理」、「落實普惠金融與消費權益保護」、「促進金融市場發展」、「加速金融與科技創新」、「強化永續金融」等六大核心面向， 推動各項措施。

從彭金隆提出的六大核心面向，亦可看出他對於未來金融政策的重點歸納以及優先順序的排序。其中在書面報告最先被他提出的「強化資本韌性與風險監理」，包括開放保險業海外發債、國銀申請IRB強化資本及風控、對IFRS17及ICS2.0新制接軌採取因地制宜的措施都入列，亦均為彭金隆在學者時間的重要論述。

當中彭金隆亦在報告中揭示重點原則，包括在差異化管理措施上，會在「不增加保險業國外投資額度下，增訂「提高保險業資產配置彈性」及「降低風險係數」獎勵措施，以鼓勵保險業儘速完成接軌目標；另外他也明確表示，在接軌上述兩大新制時，倘若前後發生顯著變化，亦將適時進行相關制度的檢討，協助業者循序漸進順利適用國際二制度。

而前主委黃天牧所提出的金控法及銀行法「大股東干政」修正草案，彭金隆在書面報告中也提出，顯見未來仍將持續推動；彭金隆指出，為避免對金融機構有控制能力者有不當干預金融機構決策或妨礙經營的情事，金管會已擬具「金融控股公司法」及「銀行法」的修法草案並報送行政院審查，將增訂股權透明化及管理措施、對金融機構有控制能力者監理手段，以及完備對負責人的究責制度。

彭金隆也特別提出，金管會將研擬「高齡金融行動措施」，來進一步研議滿足高齡族群的多元金融需求，推動高齡經濟發展，構築高齡者友善金融環境，並且提升高齡者金融消費權益，對於高齡者提領現金達3 萬元以上或交易金額達等值50 萬元的匯出匯款外幣案件等特別入列臨櫃關懷。

彭金隆也提出了「發展金融保險生態圈」的政策，這也是他過去在學者任內主張，因應高齡化對保險業者造成的挑戰，保險業者要發展保險生態圈，開發更多元的業務及商機，他在書面報告中也指出，金管會未來也將致力開放保險業、保險經紀人及保險代理人與具金融科技專業的異業合作開發創新型保險商品並申請試辦，促進新興商業模式發展及創新科技運用，以發展金融保險生態圈。

在永續金融上，彭金隆也將著力。他表示，為引導金融業資金投入綠色及永續 發展領域，建立合作機制推動永續發展，金管會將研擬「永續轉型金融行動方案」，預計於第三季發布，支持企業淨零轉型。

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