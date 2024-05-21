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辜仲諒、吳一揆回鍋中信金董事 金管會首度表態

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
睽違17年的中信金（2891）大股東辜仲諒、前金控總經理吳一揆連袂回鍋擔任董事，金管會首度表態。 (聯合報系資料庫)
睽違17年的中信金（2891）大股東辜仲諒、前金控總經理吳一揆連袂回鍋擔任董事，金管會首度表態。 (聯合報系資料庫)

睽違17年的中信金（2891）大股東辜仲諒、前金控總經理吳一揆連袂回鍋擔任董事，金管會首度表態。銀行局副局長童政彰說，這兩人都是法人改派董事，屬「一般董事」，不需經過金管會審查。

至於吳一揆曾涉及中信金「大股東干政」的當事人，但卻因離職而未被處分，如今又回鍋，引發市場關注。

金管會將做兩件事，一、檢視吳一揆當時行為，與中信金當時的缺失，兩者是否有因果關係，二、吳一揆回任後，會進一步檢視缺失存在的潛在風險因子，是否會再發生，會請中信金再做說明。

據了解，金管會將依此吳一揆個案、做通案監理規範，避免未來有金融機構負責人，因要被懲處，而先「避風頭」，引發爭議。

中信金因當初辜仲諒干政而被懲處，金管會區分個人行為和法人（中信金）缺失，會先自律中信金，要求導正公司治理的缺失；若是個人本身行為，需先看與公司缺失是否有因果關係，檢視是否造成影響性。

他說，當初懲處中信金時，因吳一揆已經離職了，等於已是風險區隔了，所以不會再依此紀錄去究責，但當他再回鍋時，因過去有此紀錄，會再檢視是否有相關潛在風險因子存在。

中信金是在上周五（17日）公告改派法人董事代表，辜仲諒和吳一揆連袂回鍋，等於是在本周一5月20日兩人同時就任。

金管會是在2023年宣布，金檢發現中信金辜姓大股東從2020年底起，長達一年七個月時間，參與集團會議和主管餐敘高達60場，會議中更訂定財業務目標並追蹤，並參與不動產投資會議等，已違反公司治理，金管會當時處中信5位高層停職或減薪，並祭出4,000萬元罰鍰，堪稱金融業史上的最重罰單。

這5位遭懲處高層，是中信金董事長顏文隆、副董事長陳國世，各遭停職半年和一年，中信金總經理陳佳文遭減薪三成、為期三個月，中信金專門委員張明田則是直接砍一半薪酬、為期一年；另子壽險總經理莊中慶停職一年。

其中也曾參與會議、時任中信金總經理吳一揆因已經離職，等於「風險已經區隔」，所以並未遭到處分。

中信金 吳一揆 金管會

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