市場觀望情緒濃 新台幣連3貶收32.294元

市場密切關注本週將出爐的美國聯準會會議紀錄及官員發言，觀望氣氛濃厚，台灣股匯市陷入整理格局，新台幣兌美元今天收32.294元，貶值5.8分，匯價連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.565億美元。

外匯交易員表示，雖然總統賴清德20日就職演說對兩岸局勢提出略顯強硬的論述，不過市場淡定以對，並未激起地緣政治風險升高的緊張情緒，看來眼前投資人最關切的還是美國聯準會的利率政策路徑，而本週將公布聯準會會議紀錄，又有多位官員發言，均是矚目焦點。

市場觀望情緒濃厚之下，台灣股匯市今天同步整理，台股今天震盪收跌34.88點，收在21236.75點；外資持續調節台股，連2日呈現賣超。

新台幣兌美元開盤價為32.27元，盤中最高32.27元、最低32.33元。外匯交易員表示，今天匯市交投量能擴大，但仍缺乏明顯方向性，又逢美元反彈，使得新台幣隨亞幣走弱。

根據央行統計，美元指數今天小升0.08%，亞幣全數貶值，人民幣小跌0.09%，新加坡幣貶0.15%，新台幣跌0.18%，日圓及韓元跌勢較重，分別貶0.32%及0.54%。

外匯交易員補充，新台幣跟著國際匯市走，受到外資進出、亞幣走勢而有波動，但最新公布的經濟數據顯示，台灣出口穩步回溫，如果趨勢延續，廠商接單、獲利狀況良好，出口商的拋匯動能可望成為後續支撐新台幣的力道。

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