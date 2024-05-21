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助力人才培育 金融研訓院與史瓦帝尼央行簽合作備忘錄

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融研訓院（Taiwan Academy of Banking and Finance, TABF）21日與史瓦帝尼王國中央銀行（Central Bank of Eswatini）於台灣金融研訓院本部簽署一份具有里程碑意義的合作備忘錄。此次合作象徵雙方在金融人才培育、研究及教育訓練等領域展開重要合作，期望促進兩國金融體系之互惠發展。

台灣金融研訓院院長黃崇哲與史瓦帝尼中央銀行總裁蒙尼斯（Dr. Philemon F. Mnisi）共同簽署此份備忘錄。台灣金融研訓院董事長蘇建榮擔任簽約儀式的見證人，外交部亞非司副司長陳詠博等嘉賓也將出席，共同見證這一歷史時刻。

史瓦帝尼中央銀行為該國金融人才培育之領導機構，提供銀行和金融領域之教育與培訓服務，致力於提升國內金融人員之專業素質，強化其在國際市場的競爭力。自3月上旬史瓦帝尼中央銀行首度來訪台灣後，雙方即積極展開金融雙邊合作，這也是台史兩國首次將合作範疇延伸至金融領域，特別是該國金融人才能力建設與普惠金融教育等方面，期待能借鑑台灣的成功經驗。

此次與台灣金融研訓院簽署合作備忘錄，不僅將台灣在金融人才培訓的專業與系統引入史瓦帝尼，幫助其建構金融人才培育體系與創新基礎，另一方面，憑藉史瓦帝尼在非洲區域的影響力及其在國際金融組織中的參與能量，雙方將共同探索在國際金融倡議等前瞻領域的合作機會，促進我國金融業的國際參與及市場發展。

此次合作的成功簽署，將為台灣與史瓦帝尼在金融人才發展上開啟新的篇章，共同為建立一個更加韌性與敏捷的金融生態系統做出貢獻。

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