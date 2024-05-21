雲豹能源拚首家創新板轉一般板上市
國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）今（21）日舉行業績發表會表示，可望成為台灣第一家自創新板轉一般板上市企業，在台股百家爭鳴中展露光芒，盼帶動台灣加速邁向淨零碳排之目標。
雲豹能源資本額11.76億元，於2022年1月興櫃掛牌，2023年3月在證交所創新板上市，今年在創新板掛牌滿一年之際申請通過轉一般板上市，雲豹能源總經理趙書閔表示，本公司在最短時間內一步步從興櫃轉上市，代表團隊的營運績效及經營能力受到臺灣證券交易所的肯定，也表示雲豹能源受到資本市場的信賴及認可，未來將持續發揮強強聯手投資策略，積極實現永續環境之願景。
雲豹能源自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用佈局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。
雲豹能源去年合併營收為67.84億元，年增7.7%，全年稅後純益10.16億元，年增116%，每股純益8.77元新高，年增118%，創下歷史新高。
今年第1季合併營收為新台幣10.02億元，年增6.7%，創同期新高。受惠國內各大企業綠電需求遽增，第一季綠電交易營收成長強勁，年增率達478%，貢獻25%營收，成為集團持續、穩定營收來源；水處理工程營收也呈現倍數成長，年增291%，佔總營收19%。
雲豹能源今年祭出高股息政策，去年盈餘配發率提升至七成，每股擬發6.1元現金股利。
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