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中信金兩大人事案 金管會首度作出三大說明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日首度對中信金兩大人事案，提出三大說明。本報資料照片
金管會今日首度對中信金兩大人事案，提出三大說明。本報資料照片

關於中信金上周發布大股東辜仲諒回任中信金董事，以及前總經理吳一揆出任金控副董事長，金管會今日首度公開作出三大說明，包括：1. 辜仲諒出任法人董事，只要備查即可；2. 若辜仲諒未來出任董事長，才需要金管會資格審查；3. 吳一揆出任副董事長，目前並無資格不符問題。

金管會銀行局副局長童政彰指出，中信金控法人董事五月改派由辜仲諒出任，該改派回歸到公司法來進行，不用金管會核准，至於董事長及董事資格條件，要符合金控法規定，對於辜仲諒是否進而出任董事長，童政彰表示，這是董事會決策，尚未收到來自中信金的任何文件或訊息，因此，銀行局不予評論。

童政彰表示，董事的消極或積極資格，由法遵這裡先把關及檢視，並沒有報送金管會審查的問題，只要向金管會備查即可。

而市場一直有傳言，未來辜仲諒將出任董事長，對此，童政彰也表示，目前為止，沒有收到任何來自中信金提出相關文件或訊息，選任董事長是董事會的職權之外，金管會也必須對董事長的資格進行審查；此外童政彰也表示，只有自然人董事或獨立董事這類屬「專業董事」，資格才需要金管會審查。

童政彰也說，對個人缺失和法人缺失，會先對法人作行政處份，而若探究個人本身的行為和公司的缺失有因果關係，因為吳一揆已離職，相關證據亦未顯示有因果關係，需要進一步釐清，因此目前吳一揆被選任中信金副董事長，尚沒有資格不符的問題。

中信金控 辜仲諒 金管會

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