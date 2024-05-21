星展銀260萬張卡換發最後一哩路：everyday卡優惠曝光

星展銀21日宣布，歷經9個月，合併花旗銀在台消金業務後的換發260萬張信用卡完成最後一哩路，星展銀總經理黃思翰宣布「星展everyday威士御璽卡」全新登場，祭出一般消費每25元享有1點活利積分無上限，權益延伸到公用事業代扣繳服務，目標發卡50萬張以上。

黃思翰指出，去年12月啟動換發信用卡後，已經陸續整合飛行里程卡、現金回饋卡、高端卡、聯名卡以及紅利等等信用卡商品，今日迎接最後一哩數「星展everyday威士御璽卡」，星展在台信用卡布局進入完整時代。

黃思翰指出，第三季將推出更新服務，進一步耕耘理財、貸款、財富管理金融服務。統計至今年第一季底，星展銀財管業務的理財、保險等相關投資總規模已經攀升到1.1兆元，未來在極具規模的信用卡業務基礎上，將積極發揮數位優勢的綜效，透過完整提供信用卡、貸款、財富管理等金融服務，帶給客戶更便利、全面的金融體驗。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，為了能打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新「星展everyday威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋。透過星展Card+ App還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元。

數位支付逐漸成為台灣民眾主流消費方式。根據統計，2023年全年平均每0.03秒就有一筆LINE Pay交易產生 。結合LINE Pay逾52萬支付通路據點，即日起至七月底，使用「星展everyday威士御璽卡」綁定LINE Pay，單筆消費滿新台幣300元，即可享最高LINE POINTS 3%回饋 ，單筆消費滿新台幣1,000元還可抽42萬份、最高LINE POINTS 888點紅包，回饋卡友支持。

全新「星展everyday威士御璽卡」主打日常消費回饋無上限，除提供一般消費每滿新台幣25元享1點活利積分外，也貼心將一般信用卡未涵蓋的公用事業費代扣繳納入活利積分回饋權益項目中。卡友於指定海外串流影音平台（Netflix、Disney+、YouTube、Sportify、iTunes）刷卡交易再享10倍加碼回饋（含原消費所提供之1倍回饋），等同於每刷卡消費2.5元即可累積1點活利積分。原「花旗紅利卡」、「花旗超級紅利卡」、「花旗透明卡」卡友將於本月底陸續換發升級為「星展everyday威士御璽卡」（含悠遊卡版），與新上市的「星展everyday威士御璽卡」（一卡通版）享同等權益優惠。

此外，「星展everyday威士御璽卡」刷卡達消費門檻另享免費市區停車優惠。凡當月新增消費至少一次，次月即可享以100點活利積分兌換1小時「台灣聯通」免費停車優惠，每日限兌換1次；消費金額達新台幣20,000元，次月享每日最高折抵 2 小時「台灣聯通」停車優惠。

慶祝「星展everyday威士御璽卡」全新上市，於7月31日前完成新卡開卡，並於開卡後30天內任刷一筆一般消費，即可享首刷好禮 – 星巴克110元星享飲料券乙張，使用星展Card+ App開卡再享7-ELEVEN 50元購物金。

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