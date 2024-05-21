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永豐期貨實體經濟團隊三年有成 協助中小企業從容應對通膨

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
高雄港為LME認證港，其現貨庫存總量更是該交易所前五大港口，永豐期貨攜手台灣中小企業一起渡過通膨帶來的危機。(永豐期貨/提供)
高雄港為LME認證港，其現貨庫存總量更是該交易所前五大港口，永豐期貨攜手台灣中小企業一起渡過通膨帶來的危機。(永豐期貨/提供)

永豐期貨領先業界布局實體經濟團隊，歷經三年努力展現具體成果。永豐期貨表示，從產業調研、了解客戶痛點，再到案例落實，今年更打通全球最大工業金屬交易中心LME (倫敦金屬交易所）的全部功能，目前已完整提供各項期貨實物交割服務，讓中小企業能無須再透過境外機構，從容應對通膨危機。

根據經濟部中小及新創企業署所公佈的《2023中小企業白皮書》，台灣中小企業共超過163萬家，占全體企業達98%以上，其中過半屬於「批發零售」與「製造業」，這些與原物料緊密結合的產業，每當市場價格劇烈波動時，都會面臨經營成本的風險。

洞悉市場痛點，永豐期貨領先業界在2021年成立實體經濟團隊，以三年的時間打造完整一條龍產業風險管理，服務項目包含：實物交割、優化訂單利潤、管理庫存成本與風險管理諮詢等；商品範圍涵蓋有色金屬、貴金屬、能源與農產品等。

永豐期貨指出，在推動過程中尤以打通LME全部功能意義非凡。LME為全球最大工業金屬交易中心，其結算價是全球主要工業金屬的定價標準，相關的期權商品能直接掛勾定價基礎做結算，將有效減少雙方誤差。

另外，LME擁有完善的認證機制，每批貨物亦有所屬的COA(成分表)證明，使得原料品質有相當保障。如今LME在全球各地認證港中金屬庫存總計高達125萬噸，而高雄港作所蘊藏的庫存總量更是該交易所前五大港口之一。

永豐期貨副總張嘉成表示，台灣中小企業正在承受通膨帶來的經營壓力，各種資產及原物料價格無序變動，原物料避險需求大增。永豐期貨如今打通LME所有服務，讓有需求的產業無須再透過境外機構，直接可以在台灣高雄港進行實物交割，此舉不僅提高企業資金運用效率，也避免不熟悉境外稅務與法規差異的風險。

原物料 期貨

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