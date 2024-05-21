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中再保股東會通過股利1.4元 明訂股東紅利「樓地板」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中再保21日召開股東會。記者戴玉翔／攝影
中再保21日召開股東會。記者戴玉翔／攝影

國內再保公司中再保（2851）21日召開股東常會，由副董事長張彩玉主持，會中通過每股配發現金股利1.4元，此外，股東會亦通過修訂公司章程，明訂「每年提撥不低於當年度可供分配盈餘30%為股東紅利」，替未來股東紅利分配設定「樓地板」，使股利政策更為明確。

中再保2023年獲利20.89億元，每股純益2.61元，近5年僅次於2021年的每股3.5元，股東權益報酬率為11.59%，而中再保也宣布每股配發1.4元現金股利，為近5年次高，配發率達53.6%。截至2023年底，公司的實收資本為80.04億元，分配前權益為190.5億元，較前一年度成長約12%。

展望今年，中再保總經理鍾志宏指出，第一季財報優於原先預期，最主要是受到投資環境表現亮眼，且核保方面也符合預期影響，在投資方面，公司操作較為彈性，目前中再保可運用資金約400億元，其中，固定收益是保險資金運用最基礎的東西，所以大部分仍布局長天期債券等高收益商品為主；股票市場則是「錦上添花」的工具，後續表現仍須觀察，當然避險成本也是近期很大的影響因素，因此在投資上會更加謹慎。

核保業務方面，鍾志宏表示，由於未來是否存在變數尚不能預期，目前在常態下業務穩定，且針對大型天災、火災等，都有評估安排再保險去轉移風險，加上如今風控管理要求更加嚴格，因此對於市場來說應不至於有太大的衝擊，如0403花蓮大地震，中再保已事先安排轉再保，而巨災之後的定損，則因國內公證人力有限，目前靜待公證人逐案評估，相關的損失情形將自第二季法說會中逐步揭露，並於今年底財報足額反應。

聚焦再保險市場，中再保指出，近年受極端氣候影響，各地天災損失發生的頻率與幅度不斷提升，全球自然災害保險損失已連續四年超過1000億美元，再保險業者面臨了愈趨複雜的風險態樣，經營環境仍有挑戰。

中再保表示，除持續深耕國內市場外，對於國際業務的經營策略維持為穩健拓展。今年也將繼續以審慎的態度迎接新的機會及挑戰，追求核保利潤的提升，而非再保費收入的成長，後續亦將持續關注再保市場之趨勢與重大天災事件對於經濟環境與保險市場的影響。

保險 股東會

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