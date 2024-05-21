國泰世華看好越南市場 搶進當地消費金融業務

國泰世華銀行深耕越南近20年，為協助企業客戶布局東協及提升營運韌性，國泰世華持續加強在東南亞市場的投資與建置，除了提供企金業務之外，看好越南逾一億人口消費動能以及數位環境發展，國泰世華近期更推出與越南消費者切身相關的金融服務—數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」，將台灣的數位化、智能化經驗移轉，提供當地更流暢、便利的數位化體驗。

「CUB Vietnam App」承襲台灣以「Cathay United Bank（國泰世華銀行）」加上「Empower（賦能）」的「CUBE」品牌精神，打造簡潔易用的介面設計與快速便利的服務，提供越南消費者全新的數位借貸體驗。客戶僅須上傳身分證件及填寫簡單身份資料即可輕鬆完成申請，最快30分鐘內核貸，並可於5年限額期限內隨時隨地動撥款項，無須再次申請，節省繁複的實體申貸流程。

國泰世華銀行國際管理部副總經理苗華本表示：「國泰世華期望移植台灣轉型經驗，以數位金融作為突破點，透過數據應用技術能力推展小額信貸消費金融業務，打造更多元便捷的金融體驗，未來也將持續以成為東南亞台資銀行數位消費金融標竿的目標努力。」

越南數位經濟成長率於東南亞地區名列前茅，根據經濟部國際貿易局統計，得益於越南人口結構平均年齡落在30至35歲，且智慧型手機普及率高達70%等因素，2023年上半年數位經濟占越南國內生產總值15%。而越南國家銀行發布2025年數位化轉型計劃，金融服務業是越南政府發展全面數位化的重點產業。

為了在當地建立安全、透明化的數位金融生態系統，國泰世華銀行國際消金發展部副總經理梁明喬強調：「風險控管政策優先於獲利，為了控管風險並提升客戶服務安全度，借鏡在台灣的經驗與強項，以數據驅動建構越南風險模型，導入新科技如AI與雲端原生工具，同時引進國際級身份安全系統，保障客戶安全性。」

展望未來，國泰世華銀行將持續聚焦當地消費金融服務，更將積極拓展當地第三方異業合作，期望融入當地數位場景並整合當地通路，提供東南亞地區最優質、健全的全方位數位金融解決方案。

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