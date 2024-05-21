快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

台灣REITs修法通過 KPMG：台灣市場極具發展潛能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

立法院日前通過初審通過「證券投資信託及顧問法」修正草案，未來將更名為「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」，並參考日本新加坡及香港等地不動產投資信託制度，加入以基金架構發行的REITs制度，以活絡不動產證券化市場。加上現行「不動產證券化條例」 中採信託架構的投資方式，台灣REITs 將以基金、信託雙軌架構運行。

KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒表示，自2003年「不動產證券化條例」公布實施，歷經20年來，台灣不動產投資信託基金（REITs）總共發行有10檔，經過歷年來的清算後仍有6檔，目前市值約700多億，占台股市值不到 0.1%，相較於周遭市場發行數量較少、規模也較小，如日本共有61檔REITs，市值約3.3兆，占日股市值 1.7%；新加坡共有40檔REITs，市值約2.3兆，占新加坡股市約12%，他說，台灣REITs市場發展緩慢，仍有極大發展空間及潛力。

統計台灣現今發行6檔REITs國內投資標的，將近半數為辦公大樓，其次為商場及廠辦，標的類型較單一。且台灣多為權益型REITs，指以持有和管理不動產為主，通過租金和不動產價值的增長來產生收入。

台灣REITs修法通過 KPMG畢馬威不動產：台灣市場極具發展潛能林昇恒指出，現行信託型REITs，由受託機構（須為信託業）發行受益證券、保管REITs資產，在台灣符合信託業規範只有銀行，通常都沒有不動產管理專業，因此會將標的委託給管理機構。他說，以2018 年發行的「樂富一號」為例，是由京城銀行擔任受託機構，並交由晶華公寓大廈管理維護股份有限公司管理不動產標的。信託架構中規定上發行與管理是由銀行負責，但是實際上是委託給不動產管理機構管理，使 「權、責分離」的情形，管理上有可能會較消極。

他認為，新法所訂定的基金型REITs，則需由不動產管理專業的不動產投資信託事業，或是獲得許可的證券投資信託事業來發行與管理資產，並且分離保管、管理責任，REITs資產則由信託業負責保管監督，將權責劃分明確。

林昇恒表示，除了架構上差異外，基金型REITs 也簡化後續資金募集的程序，並鼓勵投資國外不動產，來確保REITs 規模持續增長；另外，也開放關係人交易，基金所管理不動產可來自於同一集團或利害關係人的資產，以提升資產配置彈性，能避免現行信託型REITs 因為不動產老舊，使收益率下降，但因為修改信託契約程序較困難，導致現今 REITs 市場較不熱絡。

新加坡 日本

延伸閱讀

全民權證／冠德 兩檔受矚目

入飆股群組被詐騙…老父親3千萬房產遭過戶取不回！ 律師教5方法：保護長輩財產

重大裁罰業務遭限 9家金融業尚未解禁…1家挨2罰

數筆土地合併出售，其中有一筆是共有，需要通知少數不同意的人嗎？

相關新聞

獨／針對財經網紅亂象 金管會再祭二大條款 須出示良民證並採證照制

據了解，證期局已在上周五（17日）發函給投信顧公會，攸關網紅行銷管理廣告規範的新制度正式上路。其中，除了先前外界所道的規...

我國中央銀行與史瓦帝尼王國央行簽署合作備忘錄

中央銀行21日發布新聞稿指出，今天上午在賴總統與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世見證下，央行總裁楊金龍與史國央行總裁蒙尼斯(...

捧金飯碗機會來了 臺銀招考400人、起薪38K到59K

想捧「金飯碗」的機會來了，臺灣銀行近期委託台灣金融研訓院辦理新進人員甄試，合計錄取400名(正取291名，備取109名)...

國際收支轉逆差一年半首見 首季金額為3.3億美元

中央銀行昨（20）日公布，今年第1季經常帳順差為291.1億美元，金融帳淨流出291.9億美元，國際收支罕見由順差轉為逆...

高息美元存款魅力比不上ETF 3月餘額還原匯率驟減32億美元

ETF比高息美元還夯？據金管會統計，2024年3月底國銀外幣存款餘額14兆3,084億元，續飆史上新高，月增卻僅0.6%...

外幣放款動能 審慎樂觀

2024年國銀對外幣放款動能憂喜參半。一憂是美國遲未降息，企業戶借款成本仍高，台美利差近4%，恐壓抑企業舉債外幣意願；一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。