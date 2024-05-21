PopChill 拍拍圈獲國發基金、益鼎創投追加投資Pre-A+輪
本土新創、二手精品買賣平台PopChill拍拍圈去年底完成Pre A+輪募資，21日同一輪獲追加資金新台幣4,300萬元，連同去年底募得5,700萬，本輪資金合計一億元，團隊累積募得資金達二億元。
參與本次投資的法人包含「國發基金」及「益鼎創投」。PopChill表示，本輪資金將加速台灣市場達到損益兩平規模，有助於香港市場更快速拓展，預計於年底前開始第二個海外站點。
PopChill專做二手精品交易買賣平台，主推AI正品鑑定，強化中間安心購的商業模式，賣家可以自行上架精品及自行訂價，但商品賣出後先收至平台做「兩階段鑑定」，確認商品是正品及商品與網頁描述一致後，才寄給買家。以科技解決傳統精品買賣無效率的問題。
PopChill共同創辦人郭家齊表示，持續強化安心購的營運流程，利用平台模式促成精品市場的交易。傳統平台交易，買賣家需要互相信任，在PopChill上，只要買賣雙方相信平台，就可以有效促成交易。
PopChill目前單月交易額已突破5,000萬元，換算年化交易額達六億元，平台平均客單價也達28,000元。PopChill共同創辦人郭家齊表示，目前交易額以及平均客單價升高，代表買賣家對於平台中間認識保障機制的信心。成長動能依然相當強勁，看好未來永續時尚的趨勢，預計今年底前台灣可達單月損益兩平規模。
香港站於去年10月上線營運半年至今，過去幾個月平均交易金額呈20%-40%月增長。郭家齊表示，香港為2024年重點投資項目，除了安心購流程的營運自動化，將在香港展開一連串行銷活動。並在2024年進入下一個海外站點。
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