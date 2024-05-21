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我國中央銀行與史瓦帝尼王國央行簽署合作備忘錄
中央銀行21日發布新聞稿指出，今天上午在賴總統與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世見證下，央行總裁楊金龍與史國央行總裁蒙尼斯(Philemon F. Mnisi)完成簽署「中華民國(臺灣)央行與史瓦帝尼王國央行合作備忘錄」，雙方盼藉此備忘錄，共同增進兩國央行之合作與關係。
本次兩國央行簽署之合作備忘錄，旨在雙方互惠之前提下，透過實地考察訪問、執行個案研究、資訊及經驗分享等方式，進行互動與交流。
史瓦帝尼王國為我國重要盟邦，央行與史瓦帝尼王國央行合作備忘錄之簽署，象徵台史合作新頁之開啟；未來雙方將在此備忘錄架構下，攜手合作，達成互惠互利之長遠目標。
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