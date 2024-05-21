快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

看好成長動能 國泰世華搶進越南消金信貸業務

中央社／ 台北21日電

看好越南1億人口消費動能及數位環境，國泰世華銀以數位金融為突破點，透過數據應用技術能力，推出數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」。

國泰世華銀行今天發布新聞稿指出，已深耕越南近20年，除了提供企金業務外，看好越南消費動能以及數位環境發展。

國泰世華表示，越南數位經濟成長率於東南亞地區名列前茅；根據經濟部國際貿易局統計，越南人口結構平均年齡落在30至35歲，且智慧型手機普及率達70%，2023年上半年數位經濟占越南國內生產總值15%。

另外，越南國家銀行（央行）發布2025年數位化轉型計畫，金融服務業是越南政府發展全面數位化的重點產業。

國泰世華國際管理部副總經理苗華本表示，國泰世華期望移植台灣轉型經驗，以數位金融為突破點，透過數據應用技術能力推展小額信貸消費業務。

國泰世華國際消金發展部副總經理梁明喬強調，風險控管政策優先於獲利，為了控管風險並提升客戶服務安全度，借鏡在台灣的經驗與強項，以數據驅動建構越南風險模型，導入新科技如AI與雲端原生工具，同時引進國際級身分安全系統，保障客戶安全性。

展望未來，國泰世華指出，將持續聚焦當地消費金融服務，拓展第3方異業合作，期望融入當地數位場景並整合通路。

國泰世華 消費 越南

延伸閱讀

林大鈞傳投資新旅行社 越南業者怒批：至今沒還一分錢

鎳價反彈 法人估屬短期現象 但看好大成鋼等將受惠

新興亞股上周走揚 外資買超台股36.9億美元居冠

運價強彈 法人看好後市

相關新聞

我國中央銀行與史瓦帝尼王國央行簽署合作備忘錄

中央銀行21日發布新聞稿指出，今天上午在賴總統與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世見證下，央行總裁楊金龍與史國央行總裁蒙尼斯(...

捧金飯碗機會來了 臺銀招考400人、起薪38K到59K

想捧「金飯碗」的機會來了，臺灣銀行近期委託台灣金融研訓院辦理新進人員甄試，合計錄取400名(正取291名，備取109名)...

國際收支轉逆差一年半首見 首季金額為3.3億美元

中央銀行昨（20）日公布，今年第1季經常帳順差為291.1億美元，金融帳淨流出291.9億美元，國際收支罕見由順差轉為逆...

高息美元存款魅力比不上ETF 3月餘額還原匯率驟減32億美元

ETF比高息美元還夯？據金管會統計，2024年3月底國銀外幣存款餘額14兆3,084億元，續飆史上新高，月增卻僅0.6%...

外幣放款動能 審慎樂觀

2024年國銀對外幣放款動能憂喜參半。一憂是美國遲未降息，企業戶借款成本仍高，台美利差近4%，恐壓抑企業舉債外幣意願；一...

開發金副董 沈榮津出任

開發金控昨（20）日董事會通過選任副董事長，由曾任行政院副院長的台灣金控前董事長沈榮津出任，另外，歷任匯豐、花旗與中信銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。