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捧金飯碗機會來了 臺銀招考400人、起薪38K到59K

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台銀。圖／本報系資料照
台銀。圖／本報系資料照

想捧「金飯碗」的機會來了，臺灣銀行近期委託台灣金融研訓院辦理新進人員甄試，合計錄取400名(正取291名，備取109名)，報名期間自5月24日起至6月5日止，一律採網路報名，此次除招募一般銀行行員外，並針對數位轉型、資訊科技、海外據點及各項業務需要，開出資訊、資安、國際金融、數位金融、經濟研究、信託、催收、機電、建築、環境管理、客服、採購人員等共計26類專業職缺，依招募類別起薪38K到59K，年薪最高更上看百萬元，甚至歡迎跨領域人才加入。

臺灣銀行在金融業特殊的領導銀行地位，一向為社會新鮮人及金融從業人員心目中最嚮往的金融企業。臺灣銀行為積極留才攬才，每年投入豐富教育訓練資源，建構完善且多元化的培訓架構，其中涵蓋「綜合培育發展系列課程」及「專業系列課程」等二大領域，近年除深耕數位轉型種子人員培育外，融入「以人為本」經營理念，精心規劃「青年管理人才發展儲訓計畫（YMD Program）」，讓入行1年以上的年輕同仁有機會參訓，2017年第一期吸引近300名同仁報名遴選，提供財務、授信、風險管理等精實專業訓練，並輪派至各部門實地歷練實習，以開拓宏觀視野。

臺銀表示，近年來為積極回饋員工打下的良好經營績效，秉持「以人為本」的永續理念，致力改善工作條件及薪酬福利等員工照護措施，近6年期間調薪幅度複利計算已達18%，並專案擇優拔擢海外及專業領域人才，以激勵士氣及留住優秀人才。

臺灣銀行

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