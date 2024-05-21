投資級、非投資級與新興市場債券基金 單周皆迎來資金淨流入

美國4月通膨見走緩，部分最新經濟數據也略低於預期，牽動市場對降息的預期，美債殖利率走低，提振債市投資情緒。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周主要債券基金單周皆迎來資金淨流入，其中又以非投資級債基金單周迎來約18.2億美元，為動能較強者。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周走低約8個基點來到約4.42%的水準，激勵債市表現。觀察全球主要債市，過去一周主要債券資產全線走揚，其中又以全球通膨連結政府債、全球非投資級債、新興市場債以及可轉債等為表現相對較佳者。

安聯投信表示， 2024年4月全球製造業採購經理人指數（PMI）由前月的50.6略降到50.3，連續四個月處於象徵擴張的50以上，顯示全球製造業成長復甦，不過已開發市場PMI降至48.6，庫存調整仍在。新興市場PMI持平在52，表現相對穩健，其中金磚四國皆在50以上，擴張的財政與寬鬆持續拉升經濟表現。展望2024年，全球央行緊縮貨幣政策的遞延效果使內需受到影響，不過製造業在經歷長時間的庫存調整，加上各國央行貨幣具有貨幣政策的寬鬆空間，全球景氣軟著陸的機率仍高。

安聯投信表示，利率為影響債券市場的關鍵因素之一，而從根本來看，景氣狀況會導致經濟數據成果，而經濟數據會影響聯準會政策，政策則最後會影響預期與殖利率，而利率波動的主因就是市場不斷修正降息預期；目前較大的風險就是降息可能遞延，但應仍不會超過去年秋天的利率高點。

在債券投資方面，安聯投信表示，聯準會表示短期內可能需要更多時間來觀察通膨，市場預期降息時間將落在第四季，且年內降息幅度約1-2碼，加上目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，債券配置在短天期及中天期的投資效率較佳，可在參與降息帶來的資本利得之前，也透過較高的收益率來累積報酬。

安聯投信表示，從中長期來看，信用債為收益率較佳者，且優於預期的景氣可支撐信用基本面，加上今年經濟仍應以軟著陸為主，此前提將有助於企業違約率的控制，故可相對增持風險性的信用債配置。最後，今年的金融市場將持續受到貨幣政策影響，波動或會延續，故應保持動態調整，或用短債等具收益但波動較低的資產來降低潛在風險。

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