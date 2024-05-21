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聯準會言行、企業財報動見觀瞻 逢低布局美股較為有利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要市場表現回顧。（資料來源：彭博資訊）
主要市場表現回顧。（資料來源：彭博資訊）

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，美國薪資成長率已放緩至更永續的速度，達到「金髮女孩」區域，既能支持消費者支出和經濟，又不會引發「薪資-物價」螺旋式上升而致使緊縮貨幣政策回歸。而隨就業市場趨於平衡，即使2024年來面臨一系列不利的通膨數據，聯準會也能保持耐心，這種平衡是值得歡迎的進展。儘管通膨可能需要一段時間才能減弱，但前景改善加上美國股市近期的回調，對長期投資人而言是一個機會。

富蘭克林證券投顧表示，綜觀近期聯準會官員們的談話內容，普遍認為近期的通膨數據未能讓他們對通膨達成2%目標更有信心，故而應保持耐心等待更多數據來證實通膨可望達成2%目標，故並不急於降息，而這也代表未來高利率環境可能維持更長時間，市場也據此調整了降息預期，根據芝商所FedWatch的5月16日數據，目前預計首次降息時間遞延至9月，不過，隨最新數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也在減輕，市場預計年內仍可望降息兩次，而一些聯準會官員們也重申不需要再次升息，這些鷹中帶鴿的訊息將有助支撐美股，美股三大指數已在本周再創歷史新高，費城半導體指數也距離前高僅一步之遙，惟仍需留意中東地緣政治不確定性、聯準會官員談話等因素的干擾，進而使美股短線震盪加劇。

富蘭克林證券投顧表示，近期投資人開始以更嚴格的標準看待科技公司，部分科技股雖財測優於預期，但若未大幅打敗預期，仍可能引發股價走跌，接下來，市場將關注即將於5月22日公布財報的Nvidia表現，若未讓市場驚豔，可能加劇市場震盪，但放眼長線，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，強勁AI需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠於這波AI長期趨勢，而根據Factset 5月10日的數據，2024年在史坦普500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過15%，優於整體史坦普500指數的11.1%，故而美股短線出現回檔修正並非壞事，反而提供投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

通膨 降息

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